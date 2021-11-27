今年第20屆旺宏科學獎今天舉行頒獎典，「金牌獎」由台師大附中學生洪銘德以數學組作品「更高維的法里數列存在性研究」獨得，他可獲得大學4年48萬元獎學金；今年獎總積分前3名學校為板橋高中、師大附中及建國中學，3校榮獲學校獎暨校長獎。

今天頒獎典禮則在台北國際會議中心舉行，包括教育部次長林騰蛟，科技部次長陳宗權以及台大、陽明交大、清大、成大、台師大、中正大學等多所大學校長或副校長皆到場共襄盛舉。

今年計有655支各校隊伍參賽，與上屆相仿。今年有多件作品運用3D列印技術，例如金牌獎得主洪銘德透過研究法里數列性質，並藉由與二維法里數列有關的福特圓，找到空間中與法里數列相應的數，他更運用3D列印做出少見的「福特圓」模型，讓抽象的數學概念有了具體的呈現，研究成果未來可望應用於化學、建築等領域。

而以機械組作品「螺旋粉刺針」獲銀牌獎的新北市智光高級商工職業學校學生林廷陽，則是此次唯一入圍決賽的技職體系學生。他發現不少人使用粉刺針時會有疼痛、易斷裂等問題，於是投入逾一年時間結合高職學到的3D列印技術，將粉刺針尖端進行圓角處理以減少使用者不適感，並增加螺旋特性迅速拔除粉刺，不只為美容業者解決難題，更體現生活智慧。

以生物組作品「1＋1＞2」奪得銀牌獎的台中市華盛頓高級中學學生王韻慈，因家中務農，見到爺爺可能因長年噴灑除草劑影響健康而過世，擔心爸爸的她，不只利用課餘幫忙農務，還投入三年時間實驗改良，發揮巧思用白角鐵、水管器材研發「自製灌溉系統」等機制，不僅可省下數倍灌溉時間，還能在不使用除草劑情況下提高稻米產量。

旺宏科學獎召集人、交通大學生物科技學系吳妍華講座教授指出，今年作品的完整度似乎受到停課而有所影響，但同學們持續提出創意作品角逐競賽仍讓她很感動，但她建議在處理跨領域時必須更用心，才能妥善運用不同領域的知識。