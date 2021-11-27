澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）身價百億，先前因周旋在正宮陳慧玲與混血辣模小三Mandy Lieu之間，一度傳出婚變，但後來他挽回陳慧玲成功。昨(26日)驚傳周焯華因在大陸開賭場，溫州市人民檢察院近期已依法批准進行逮捕，陳慧玲第一時間似乎不知情，分享演講家Victor Lai的兩性語錄，網友留言詢問後，陳慧玲似乎才知道老公出事。

周焯華2015年傳出和陳柏霖前女友Mandy Lieu過從甚密，「洗米嫂」陳慧玲曾心死喊離婚，但在周焯華窮追猛打後，夫妻重修舊好，周焯華更發誓「只有一個周太」，而Mandy Lieu和周焯華生下2女1子後，近年搬到英國生活，2年前港媒報導，周焯華給了Mandy Lieu11億台幣分手費，身為大老婆的陳慧玲獲得大勝。

周焯華被捕，陳慧玲昨似乎不知道老公出事。（圖／翻攝自heidi.honey IG）

曾有傳聞指陳慧玲背景超硬，但她受訪否認，澄清自己過去只是個保險員，拉保險認識了周焯華，進而相戀結婚，對於周焯華近年常傳緋聞，陳慧玲的應對表現被封為「最強正宮」，傳聞她致勝主因與和周家人關係好、高EQ交際手腕圓融、有自己事業三條件有關，網友也常一面倒的力挺陳慧玲，留言寫下：「周太永遠是妳」。

而昨陳慧玲分享演講家Victor Lai的兩性語錄，內容說到：「最令人討厭的就是男人，成天說女人不講道理！女人不講道理是天經地義的，女人不講道理才是永恆不變的道理。男人這麼愛講道理可以找男人約會拍拖」，讓陳慧玲大讚：「Victor師兄有道理」，似乎不知道老公周焯華出事，引來網友回應：「華哥還好嗎？」、「洗米華在國內被通緝了」，還有人故弄玄虛說：「我早幾個月就私信華嫂了，可惜您不看，知道肯定有對策啦」，陳慧玲則說：「不懂，其實我不太會用IG」。