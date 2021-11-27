4大公投年底登場，中天新聞今天特別企劃公投辯論，在「公投綁大選」議題，正方代表說，公投併大選能提高投票率，降低行政成本，是目前唯一能制衡民進黨的工具，反方代表則表示，公投是對事的選舉，若合併大選舉行，將成為陪襯項目，讓公投失焦，易成為被政治操弄的工具。

中天新聞今天特別企畫「公投大辯論 民意大平台」YouTube直播節目，其中「公投綁大選」辯論部分，正方代表邀請律師葉慶元、前台北市副市長李永萍，反方代表找來新北市議員黃俊哲、台北市議員張茂楠。（摘自中天直播）

中天新聞今天特別企畫「公投大辯論 民意大平台」YouTube直播節目，其中「公投綁大選」辯論部分，正方代表邀請律師葉慶元、前台北市副市長李永萍，反方代表找來新北市議員黃俊哲、台北市議員張茂楠。

正方代表葉慶元主張，蔡政府執政5年多來，掌控行政、立法權，連蔡英文總統任命的大法官都為民進黨通過的法律護航，如今公投是唯一能制衡執政黨的工具；李永萍說，2018年公投併大選，結果證明投票率增加11％，中選會也揭露，若單獨舉行公投選舉，要花8億多，一旦合併大選舉辦，成本降為1.4億元。

不過，反方代表黃俊哲指出，現今多場罷免的投票率都過半，不一定要公投綁大選；張茂楠說，公投的投票率取決於民眾對公投的認同性，而綁大選就能提高投票率，若合併大選舉行，公投恐成為夾帶上場的附屬品，未經過公開辯論的公投，即使濫竽充數過關，也難以具有代表性，「衝高投票率，是要符合特定政黨利益？」

隨後，李永萍說，國民黨提出的公投綁大選公投，是詢問公投可否和全國性選舉同天舉行，視公投議題性質、有無時效急迫性等，決定是否和大選合併來投票。她痛批，2018年公投併大選出現的問題，不能成為民進黨獨裁的遮羞布。

黃俊哲強調，公投應單純化，不該涉及人的部分，或強迫縣市長、民代討論公投議題，他舉新北市長侯友宜被問到重啟核四的態度曖昧不表態，「公投若和侯友宜結合，豈不是很冤枉，對其地方、市政經營公平嗎？」。李永萍則說，若有機會檢視縣市長對公投議題的主張，有何不可，民進黨不該助長墮落的歪風。