對疫苗可能具抗藥性的COVID-19新變異株Omicron在南非被發現，日本政府緊急從27日零時起強化對非洲南部6國入境管制後，28日零時起將再新增莫三比克等3個非洲國家。

28日零時起，從這9個非洲國家入境日本的人士，必須在日本政府指定場所隔離10天。

日本讀賣新聞報導，日本首相岸田文雄今天受訪時說，將新增莫三比克、馬拉威及尚比亞3國作為強化入境管制對象國家。

日本政府從本月8日起有條件開放各國留學生、技能實習生等新申請入境日本，但不包括上述9國人士。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron也在香港及比利時等處被確認，日本政府正檢討進一步擴大邊境管控強化對策。

TBS電視台報導，岸田表示，日本政府將抱持強烈危機感因應新變異株，從28日零時起新增3個強化管制入境國家。

日本緊急從今天零時起針對南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托王國及史瓦帝尼王國等非洲南部6國強化入境管制措施，從這6國入境或返日人士，須在指定場所隔離10天；28日零時起將新增莫三比克等3國，總計強化管制入境對象國共9國。