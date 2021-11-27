民進黨舉辦2021「四個不同意 台灣更有力」社團領袖中區場公投說明會，27日於台中市葳格國際會議中心白金漢宮廳舉行，來自中部5縣市共185個社團參加。行政院長蘇貞昌說，國家主人要投下4個不同意、台灣更有力，不要讓國民黨藉機來亂。

四大公投將於12月18日舉行，民進黨主辦的2021「四個不同意 台灣更有力」社團領袖中區場，分別由來自新竹、苗栗、台中、彰化、南投共185個百工百業社團，齊聚於台中市葳格國際會議中心白金漢宮廳舉行；由立委何欣純、前立委陳柏惟主持。

蘇貞昌說，國民黨說要重啟核四，當年國民黨一直要蓋，後來封存，15年花3000億，如何重啟？執照過期、機件停產、廠商已解散、燃料已送回美國，如何重啟？國民黨要害死人。

政府要穩定供電、改善空汙、減少燃煤，政府要送電到住家，需高壓電塔輸送才有電用；空氣要清淨，用燃氣代替燃煤，瓦斯進口要接收站，第一個在高雄、第二個在台中，第三個要蓋在桃園大潭，蔡英文總統要藻礁保存下來。

蘇貞昌指出，當初國民黨要進口萊牛當時民進黨反對，那時黨主席就是我，但是聯合國標準出來，我馬上參考國際標準馬英九才能進來，今年進入第9年平安無事，全世109國都接受，現在台灣要加入國際組織CPTPP，就是要符合國際組織標準。台灣與美國關係不能這樣搞，美國支持台灣加入聯合國，不要讓國民黨藉機來亂。

公投綁大選，蘇貞昌說，3年前已亂1次，公投綁大選就是投票到半夜12點，開票到半夜2點，已經開票還在排隊等投票，亂一次就知，選人和決事不一樣，選人簡單、選事要想，兩者要分開，不要重蹈3年前覆轍。