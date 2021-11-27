台南市中西區27日同時有街頭藝術節與城市音樂節登場，其中街頭藝術節26日已先暖身，河樂廣場架起1座紙箱搭建的復刻司法博物館，27日下午3時20分在河樂廣場開幕，街頭藝術家在上空表演凌空走繩絕技，現場擠爆5000遊客。
台南市街頭藝術節與城市音樂節兩活動27日皆在河樂廣場開幕，法國藝術家與台灣團隊合作的紙箱搭建司法博物館高塔，成為開場最吸睛的藝術地標，連台南市長黃偉哲也稱藝術價值很高。
台南市街頭藝術節場地分散各處，以海安路中央軸帶與河樂廣場為主，26日起一連3天，共有220場街頭藝術表演，包括空中走繩索的凌空漫步絕技，現場民眾驚嘆連連，全部藝術表演都免費觀賞。
黃偉哲27日主持開幕，河樂廣場上人山人海圍觀，他直呼每年的活動都有藝術家帶來的驚喜。他與現場民眾玩起自拍，並實際走到中正路上一段彩繪藝術街道，有如提前發禮物的耶誕老公公，沿路發送糖果，不少民眾驚喜遇到市長，紛紛上前合照。
警方估計開幕時段現場就有5000人，活動單位預估3天表演吸引的遊客觀眾起碼上萬人潮，黃偉哲提醒遊客到台南看完街頭藝術表演再去聽歌，參加貴人散步與城市音樂節。
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