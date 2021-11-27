一名男醫生先前在淘寶購物，結果卻發現賣家寄錯貨品，箱子內裝「150件內衣」，嚇得他不知如何是好，最後靈機一動，便把內衣全數送給公司裡的清潔阿姨，讓眾人樂呵呵，他還因此午餐被加菜，奇葩的經歷掀起網友熱議。

這名男醫生在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露幾年前在購物平台淘寶下訂一些商品，卻收到比想像中更大的包裹，他心想或許是賣家防撞措施較完善，未料，打開一看卻發現防撞品全是女性內衣褲，甚至數量竟達150件。

原PO說，他發現「意外之禮」後，立即通知集運想尋找賣家，卻得到「不必退回」的回應；原PO透露，他是男生，實在用不上女性貼身衣物，便念頭一轉，把上百件的女性內衣褲裝進環保袋，帶去醫院送給清潔阿姨。

原PO續說，他某天上班時把整袋提去樓梯間，全數交給清潔阿姨處理，透露自己實在不知道該如何處理，沒想到眾多的清潔阿姨笑得合不攏嘴，開心的在大袋子中挑選，「啊這件給阿鸞啦」、「啊這件SIZE跟寶姨有合啦」、「啊這個顏色我不敢穿啦」、「啊這件我尪會腦充血啦」等等，頓時樓梯間充滿歡樂的聲音。原PO也自曝，後來他中午購買的餐盒意外多了一隻雞腿和一片魚。

文章曝光後，不少網友留言回應，「造福阿姨，促進家庭和諧」、「好歡樂唷！雙贏耶」、「怎麼這麼好康啦，竟然得到免費150件內衣！我們想看的都是內衣照啊！爆友們一起挑起來、」、「淘寶真的是散播歡樂散播愛」。

原PO也在留言區透露，當時買了5台破壁機，一些重機零件與吸頂燈，萬萬沒料到賣家會用內衣防撞；也有網友好奇原PO難道仔細算過數量？原PO則說，實際上超過150件，因為有些是1束10件，還有些是一束16、17件，他還把一束布料較薄的丟掉了。