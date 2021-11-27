全球COVID-19疫情本週持續升溫，尤其在歐洲與亞洲，加上近日在南非發現新的變異株恐是非洲近來染疫人數翻倍的原因，讓世界防疫情勢面臨嚴峻挑戰。

根據法新社截至昨日統計，全球每日新增染疫數連續第2週增加9%，來到56萬4394例。感染人數已連續第6週增加。

非洲出現新的變異株引發全球關注，不過世界衛生組織（WHO）表示，可能需要好幾週才能知道新的變異株是否毒性更強或傳染力更高。

受到南非數據大幅上調的影響，非洲大陸本週的新增染疫人數翻倍。

而在世界其他地區，歐洲感染人數增加15%，亞洲14%，大洋洲9%，拉丁美洲和加勒比海地區則是2%；只有美加地區（-12%）和中東（-4%）的病例數下降。

然而，確診病例數僅反映實際感染人數的一小部分，不同國家的計算方法和篩檢程度大不相同。

英國維康桑格研究院（The Wellcome Sanger Institute）COVID-19基因學計畫負責人巴瑞特（Jeffrey Barrett）表示，這次Omicron變異株很快就被南非測得並對外公布，為世界爭取到更多時間應變，比當初Delta很晚才被世人弄清的情況好很多。

巴瑞特說：「他們發現這個最新變種、意識到問題並極快周知世界。反觀今年初印度遭一波恐怖疫情席捲時，卻花了很多星期後才弄清是怎麼一回事，但Delta變異株早已擴散至世界各地。」