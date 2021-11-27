每年聖誕前夕，各家品牌推出的限量彩妝都讓美妝控們瘋狂不已，近期M‧A‧C、NARS、CELVOKE、PAUL & JOE、香緹卡的聖誕限量系列推出即引發熱烈討論，讓人陷入選擇困難，好想要全部擁有。

▍1.M‧A‧C魔幻魅惑系列

彩妝迷每年最期待的M·A·C聖誕系列驚喜登場，全新限量「魔幻魅惑系列」勾起你的玩色癮頭，以魔幻多彩的復古萬花筒為設計概念，打造派對氛圍感滿分的玩色盛宴。

M‧A‧C魔幻魅惑系列以復古萬花筒為設計概念。（邱映慈攝）

MODEL示範魔幻魅惑系列時尚專業唇膏、晶亮魔唇。（邱映慈攝）

全系列收進彩妝師、KOL指定收藏「25色眼影盤」、鐵粉瘋搶限量新色「絲柔粉霧唇組」、五官造山大神「超激光炫彩盤」、專為派對小廢包而生的「12色迷你唇膏組」，以及數不盡的高顏值限量新品，將全球彩妝迷捲入魅惑絢麗的迷幻漩渦，高調宣告派對女王霸氣回歸。

上至下為M‧A‧C魔幻魅惑系列25色眼影盤、12色迷你唇膏組、持妝防水眼線筆。（邱映慈攝）

MODEL示範魔幻魅惑系列漸變幻光眼影、持妝防水眼線筆。（邱映慈攝）

魔幻魅惑系列漸變幻光眼影呈現絕美閃度。（邱映慈攝）

▍2.NARS 2021聖誕限量交換狂想系列

NARS推出聖誕限量交換狂想系列，「解放狂想迷你6色眼彩盤」精選實用度最高的完美6色，與綿密霧面、絲綢緞光、金屬珠光3大奢華細緻質地，為眼神堆疊層次光影，一抹極致服貼，綻放絕美飽滿色彩。

MODEL示範NARS解放狂想迷你6色眼彩盤妝容。（圖／品牌提供）

NARS解放狂想迷你6色眼彩盤手部試色。（圖／品牌提供）

「解放狂想嫩唇膏組」集合最熱賣的NARS激情過後嫩唇膏3款經典色號，#ORGASM蜜桃香檳、#CLEAN OUT完美防曬、#TURBO光澤石榴色，加上初登場的全新限量色#ORGASM X 閃耀蜜桃色，黑色緞帶曖昧纏繞紅色誘惑禮盒，滿足讓人心癢癢的拆禮慾望。

NARS解放狂想嫩唇膏組。（圖／品牌提供）

▍3.CELVOKE聖誕限量組合

今年CELVOKE聖誕限量組合以時尚黑、迷人粉展現洗鍊深邃魅力。「玩色愛戀耶誕限定組」以絲緞質地粉橘色、霜狀星空色眼影，搭配黑色眼線液與玩色訂製絲霧唇膏，打造具有衝突感的時髦妝容。

CELVOKE玩色愛戀耶誕限定組。（圖／品牌提供）

「珍珠光感底妝組」打造透明感光澤底妝，創造自然輕盈的上質奶油肌。另外還有鐵粉摯愛的「愛戀絲霧迷你唇彩組」，迷人的秋冬三色唇彩單擦立顯好氣色，混搭疊擦更能打造魅力雙唇。

CELVOKE珍珠光感底妝組。（圖／品牌提供）

CELVOKE愛戀絲霧迷你唇彩組。（圖／品牌提供）

▍4.PAUL & JOE 2021聖誕彩妝

PAUL & JOE為了歡慶聖誕節，推出一系列非常適合交換禮物的產品，針對「貓奴派」、「實用派」、「質感派」都有價位跟造型都一樣可愛的品項，再用2021聖誕限量泰迪熊收藏盒包裝，精緻又可愛的設計，絕對讓驚喜感多重加倍。

PAUL & JOE聖誕貓限量護唇膏。（圖／品牌提供）

PAUL & JOE聖誕貓限量唇膏、英倫貓限量保濕護手霜。（圖／品牌提供）

為滿足送禮需求推出PAUL & JOE泰迪熊限量收藏盒，將聖誕節暖暖的心意包裝起來送給心愛的人們。（圖／品牌提供）

▍5.香緹卡掌上明珠聖誕系列

香緹卡於2021推出掌上明珠聖誕彩妝系列。全系列以珍珠圓潤無瑕光澤為靈感，打造優雅同時耀眼的妝容，呈現如從肌底透出地自然好氣色，迎接華麗又璀璨的年終時分。

左至右：香緹卡掌上明珠閃耀頰彩盤#粉嫩真珠、香緹卡掌上明珠閃耀提亮餅、香緹卡掌上明珠閃耀眼彩霜#巴洛克玫瑰金。（圖／品牌提供）

其中最受注目的就是被暱稱「仙女專用打亮」的掌上明珠閃耀提亮餅，質感輕盈的粉體具柔焦效果，明亮肌膚的同時不顯紋理，膚質彷彿自帶美肌濾鏡般飽滿無瑕。全系列皆以手工鑲嵌的珍珠夢幻珠寶盒為包裝，隨身攜帶不僅華麗度破表，更是佳節送禮首選。