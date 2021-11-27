台電公司核能發電處長許永輝。 （民視畫面截圖）

「重啟核四」公投領銜人黃士修日前向台北地檢署提起刑事告發，認為台電公司核能發電處長許永輝涉犯刑法公務員登載不實罪與瀆職罪。宅神朱學恒除在臉書披露黃士修的刑事告發狀之外，更嗆許永輝，「請開始你的表演！」

重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選四大公投案將於12月18日舉行投票，中央選舉委員會11月18日舉辦第2場次公投意見發表會，其中第17案「重啟核四」，正方代表人為該公投案領銜人黃士修，反方代表人為台電公司核能發電處長許永輝。

核四公投領銜人黃士修。（范揚光攝）

意見發表會結束之後，「重啟核四」公投領銜人黃士修於24日向台北地檢署告發許永輝涉犯公務員登載不實罪與瀆職罪。

黃在告發狀指出，台電公司核能發電處長許永輝在11月18日舉辦的第2場次公投意見發表會的諸多言論，形同自承擔任核四試運轉測試小組負責人時所製作之程序書與報告書，表明核四已通過試運轉測試與安檢再驗證與事實有違，被告明知不實事項卻加以登載，核被告所為，已構成刑法偽造文書印文罪之公務員登載不實罪。

核四廠。（資料照片）

告發狀也表明，核四乃國家重大能源政策，已投入 2838 億元建廠成本，加計相關預算，規模已超過 3000 億元。若被告所言為真實，則核四將成為我國有史以來最大國家級弊案，甚至有釀成重大意外事故之風險，被告多年來竟偽造相關報告且知情不報，核被告所為，已構成刑法 瀆職罪之廢弛職務釀成災害罪。

黃士修認為，許永輝涉犯刑法偽造文書印文罪與瀆職罪，此等罪名屬非告訴乃論罪，人人得以告發。告發人爰依刑事訴訟法第 240 條規定，予以告發。

宅神朱學恒除在臉書披露黃士修的刑事告發狀之外，更嗆許永輝，「請開始你的表演！」