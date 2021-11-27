中職台灣大賽27日開打，賽前開球儀式，中信兄弟邀請本季提前報銷的張志豪擔任開球打擊嘉賓，他一出場就受到兄弟球迷熱情歡呼，也用他的應援曲歡迎他出場，張志豪說：「真的很感動，謝謝大家沒有忘記我。」賽前他也到兄弟休息室與隊友信心喊話，「要相信自己也相信隊友，相信他們能贏下來。」

張志豪在季中停賽期間左手肘動刀，確定本季提前報銷，今天他受邀擔任總冠軍賽第1戰開球嘉賓，頂著俐落短髮現身洲際棒球場。他笑說，因為近期忙於復健，「都沒有顧門面，有點亂，剛剛才去剪的。」

張志豪一出場兄弟球迷熱情歡呼，球迷還唱了他的應援曲，「真的很感動，大家沒有忘記我，但稍微有點難過的是，今年自己沒有在場上，但剛剛我在休息室有跟大家說：『明年我一定會跟大家一起。』」

過去幾年總冠軍賽張志豪場上拚戰，今年只能當個「啦啦隊」，他也用自身經驗與隊友分享，「不管什麼比賽，過去我在場上時我不會懷疑自己的能力，很相信自己也相信隊友，現在我不在場上，反而更相信隊友，相信隊友能夠贏下來，所以我跟他們說，要相信自己也要相信隊友。」

開刀後這段時間張志豪都在努力復健，他表示，要趕上明年春訓沒問題，現在也可以進行打擊練習，但他認為還要再加強肌力，利用重量訓練把身體練得更強壯，「現在很多投手球速都『亮紅燈』，這也讓自己有個目標、策略去面對明年的比賽。」

開球儀式前，總統蔡英文也蒞臨現場，與兄弟、獅隊全體球員合影，之後她也會移師看台區，觀看台灣大賽。

總統蔡英文（中）前來觀看中職台灣大賽G1，賽前與兩隊合影。（黃國峰攝）