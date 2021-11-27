台東好米收冬祭最終場，今天在鐵花新聚落登場，各社區團體同場飆舞技。（莊哲權攝）

台東好米收冬祭最終場，今天在鐵花新聚落登場，各社區團體同場飆舞技。（莊哲權攝）

台東好米收冬祭最終場，今天在鐵花新聚落登場，各社區團體同場飆舞技。（莊哲權攝）

台東好米收冬祭最終場，今天在鐵花新聚落登場，池上慶豐社區獲評審團獎。（台東縣政府提供）

由台東縣政府主辦的「2021台東好米收冬祭」壓軸「舞穀稻來」今天在鐵花新聚落熱鬧展開，11組社區團體同場飆舞技，在歡樂的氣氛中，充滿濃濃的客家風；而在周邊的「好米文創市集」，讓東台灣客家美食的豐富性被看見。

每年入冬收割時期辦理的「客庄十二大節慶－台東好米收冬祭」，是台東客家鄉親最重要的慶典活動，今年以「歌禾舞穀 平安稻來」，27日最終場的「舞穀稻來」，首度調整賽制規則，以「演出邀請賽」的形式，由縣內各地11組優質社區團隊，在鐵花新聚落步道上飆舞技。

率先登場的「新心好客關懷協會」由外籍配偶組成，這支美麗的隊伍以「客庄福園」詮釋印尼客家人製作「福菜」的過程，帶動全場氣氛；活動中也邀請連續18年蟬聯台東傑出舞蹈團隊「天空舞集」，演繹客家農人年末收冬的風情，另外則是台東志航基地的空軍第七訓練聯隊的吉祥物巨型充氣娃娃踩街勁舞。

閉幕式後的草地音樂會，邀請到來自美濃的客家歌手羅文裕，帶來全新金曲作品專輯與民眾同樂；而為了推廣台東在地稻米文化和產業，周邊推出「好米文創市集」，網羅台東各地優質農產品及店家，聯合展售客庄物產、米食，展現東台灣客家的豐富性。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府與客家委員會近年對於振興東部客家文化、產業、語言不遺餘力，目前居住在台東的客家鄉親約有4萬5000多人，散居在縱谷地區的池上、關山及鹿野等鄉鎮，歡迎大家來台東作客，體驗客家文化。