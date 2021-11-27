彰化家扶中心扶助縣內1743戶經濟弱勢家庭、共3080位兒少，今年受疫情衝擊、大環境不景氣，弱勢家庭的需求和數量有明顯的增加趨勢，今年又新增172戶新戶，但許多善心人為善不欲人知，田中黃先生就以己力並號召親友，每年花費30至40萬元購買物資給家扶中心。

彰化家扶中心扶助縣內1743戶經濟弱勢家庭，今年新增172戶，彰化家扶中心27日舉辦新戶說明會和現金與實物發放。（彰化家扶中心提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣弱勢家庭需求和數量有明顯增加趨勢，彰化家扶中心27日舉辦新戶說明會和現金與實物發放，分別於和美本部、彰化、員林、田中及二林共五個服務據點同步進行，並宣導兒少發展帳戶，讓脫貧不僅僅是增加補助，也提升家庭的理財能力。

和美鎮的小璇從小父母離異，家裡還有阿公、阿嬤和弟弟，一家五口都倚靠媽媽工作來生活，小璇媽媽十分認同兒少發展帳戶的理念，認同財富累積要從小開始，即使存款受能力所限，但相信點滴成流，馬上替孩子辦開戶，期待孩子在18歲提領配合款後，可以更無憂地就讀大學。

彰化家扶也媒合陸軍第三六化學兵群，在彰化、田中、二林共三個服務據點，進行志願役的招募說明與諮詢，讓家扶兒瞭解更多元、更具保障的就業管道，增加職業選擇與脫貧機會。

來自彰化田中鎮的善心人士黃先生，為善不欲人知，數年來他默默地耕耘、付出，並以己力號召親友，每年花費將近30至40萬元購買物資給家扶中心，今年黃先生亦供每戶衛生紙、醬油、餅乾等，讓家扶兒們在領扶助現金的這天能滿載愛心物資而歸。

彰化家扶中心主任王震光指出，家扶基金會2020年統計，有57.1％弱勢家庭總收入未達2萬5000元，脫貧是漫長抗戰，家扶透過經濟扶助、助學金發放、急難救助等方式，實質改善受助家庭生活景況，再次邀請大眾發揮愛心一起投資家扶兒。