新北市57歲李姓婦人接獲美國教友佯稱工程款被扣，急需3500元美金解圍，李女到銀行匯款，但行員發現地點是印度隨即報警。龜山警分局獲報，不斷勸說下，李才放棄匯款意圖。

警方表示，26日龜山區某銀行向大華派出所報案民眾疑似遭詐騙，員警趕到現場，發現李姓婦人以「WhatsApp 」通訊軟體認識男教友，在美墨邊界進行石油開採工程擔任工程師，因為工程押金被扣沒有現金，請李女匯款應急，所以李女急忙要將美金3500元匯款至印度國家銀行給名叫「Laxmi」之網友，行員察覺有異勸導李女查證。

因李女執意要匯款，員警查出匯款帳戶曾被詐騙紀錄，副所長呂恩惠趕到加入勸說行列逾2小時，李女仍執意想匯款幫助教友，李女欲再前往其他銀行匯款，在銀行門口僵持不下，李女才妥協相信警方並答應不會匯款給對方，李女不願協助製作筆錄逕行離開。

大華派出所只能依職權將該帳戶通報165防詐騙專線，警方呼籲民眾網路交友必須謹慎，突然利用各種名義向你借錢等話術」、可立即掛斷，冷靜向當地派出所或165反詐騙專線查證，才不會讓辛苦的錢落入詐騙集團手中。