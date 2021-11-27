網紅NanaQ在網路上分享自己健康極簡的生活爆紅，可她聲稱以清水洗澡、如廁不用衛生紙等，卻被網友抓包言行不一，引起網上熱議，近日她上傳最新影片，提到因為那隻自律影片越來越多人討厭她，雖然一度習慣了，可日前再遭受網友攻擊，就忍不住跳出來親自回應了。

NanaQ 26日在YouTube上傳新影片，坦言其實自己從求學時代就一直被討厭到現在，並稱自己都是不知道為什麼被討厭，「還會有人很直接到我面前跟我說『欸我討厭妳』」，尤其前陣子自律影片Po出爆紅後，又有更多人討厭她，「其實我還蠻習慣的，就我已經知道越來越多人討厭我了。」

NanaQ上傳自律片後，坦言知道被更多人討厭。（圖／翻攝自NanaQ YouTube）

NanaQ更新影片後，吸引不少人在底下留言，有粉絲大力支持「我在別人討厭你之前就喜歡你了」、「Nanaq很獨特，別人討厭沒關係，勇敢做自己，我喜歡」、「怎麼有人討厭你呢? 我覺得你只是做自己而已」，而NanaQ對於被討厭也相當坦然，大方回應「沒差啦～真的不是很在乎耶」。

影片取自娜娜Q，若有移除請見諒

可此片仍有酸民跳出來說話，見到有人評論「走到哪裡都被討厭的人是不是該檢討一下自己啊？都是成年人了又不是國小生會沒理由的討厭一個人，更何況這不是特例，而是『很多人』」，NanaQ也被釣出親自回覆「我不在意耶～所以不用浪費時間思考這個問題，而且相對來說，也很多人喜歡我，喜歡的人比討厭的人還多多多多多多，我們都應該要專注在愛自己的人事物上」。