資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文博士論文造假，檢方以加重誹謗罪起訴，因滯留美國未出庭，遭台北地方法院裁定通緝。台灣民意基金會董事長游盈隆日前斷言，彭文正若願意返台選2022桃園市長，那他就是下一任桃園市長。針對彭文正選不選桃園市長？游盈隆今天(27日)表示，彭文正接受中天專訪時，一言以蔽之，或許他累了，但他話也沒說死，也間接證實他可能從來沒有從政的野心。

游盈隆27日在臉書貼文表示，3天前，他有感而發，寫了一篇去談彭文正，「鱸鰻換窟，才會大尾」，沒想到引起了一些共鳴和討論。他說大學時期，就迷德國存在主義哲學家尼采，因此無形中會去欣賞和追求某種與眾不同的個人風格與特質，而他就覺得彭文正教授與眾不同。

游盈隆透露，20幾年前彭文正剛出道，在TVBS當記者，他因常上李濤的節目，常與彭文正在樓梯間擦肩而過。彭文正當時意氣風發，天不怕地不怕，根本就跟台灣的曼德拉施明德年輕時一樣，一隻驕傲的公雞。後來他一直都在媒體與學界發光發熱，從未跨足政界，可能有心魔也説不定。

游盈隆表示，昨晚彭文正接受中天許甫專訪，主持人問他是否有意回國投入桃園市長選舉，他重複兩天前接受媒體人王淺秋訪問時的説法，一言以蔽之，擔心成為「第二個韓國瑜」。這說法感覺有點缺乏力氣和霸氣，如果多一點想像力會更好，或許他累了，但他倒也沒說死，也間接證實他可能從來沒有從政的野心，看來最了解彭P的人是台北市議員王世堅。

游盈隆坦言，他臉書發文，除了基於「路見不平 ，拔刀相助」之外，主要是愛才惜才。彭文正當時主持政論節目《政經看民視》，他參選民進黨主席時接受過他專訪。那時有多少綠營支持者曾經多麼迷他、喜歡他、祟拜他；如今，彭文正只因特立獨行，不為今上所喜，只能流亡海外，還被戴上「通緝犯」的罪名，情何以堪？所以，他要再送彭文正一個稱號，叫做「今之俠盜羅賓漢」，希望他有一個美好的結局。