總統蔡英文今天在民進黨「四個不同意，台灣更有力」社會力公投中區場先細數台灣防疫、外交、國防及經濟成長等政績，再強調公投不是政黨之爭，也不是藍綠之爭，是國家整體利益的選擇，除呼籲「四個不同意，台灣更有力」，還藉機力薦中二立委補選黨籍參選人林靜儀，要選出執行國家任務的好人才。

中區說明會27日下午在中市葳格國際會議中心舉行，來自新竹、苗栗、台中、彰化及南投等百工百業180個社團共上千名民眾參加。總統蔡英文、民進黨秘書長林錫耀、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇及立法院副院長蔡其昌等人到場演說，會場有上千名民眾參加。

蔡總統一開講就先細數防疫、外交、國防、經濟等政績，並向在場民眾為2020年選舉謝票，當年正確出的選擇讓國家路線正確可以安定發展，她話鋒一轉，「公投」也要做出「四個不同意 台灣更有力」的正確選擇。

蔡總統強調，這次公投不是政黨之爭，也不是藍綠之爭，是攸關能布局可否突破困境、加入重要區域經濟整合，民主發展更優質等都是對台灣生存很重要的議題。民進黨執政團隊正面迎戰守護國家發展正確的路線，守護執政成果。

蔡總統說，核四蓋了20幾年、花了3千億，卻沒有為台灣發過電，不但是拼裝車、而且蓋在地震斷層帶，安全性讓人質疑、核廢料也沒有縣市要收，重啟的代價是更長的工期、更多的預算，卻不知道是否能成功？能安全？一定為給下一代負責，留給更安全的生活環境。

蔡總統指出，「三接」攸關台灣的電力供給，不蓋就會立即面臨電力缺口，以燃煤補充，會造成空氣汙染及不符國際減碳趨勢。建「三接」才能穩定供電，確認台灣電網的安全，減少及減緩「中電北送」及「南電北送」的情況，進一步改善長期的空汙問題。

蔡總統強調，「三接」並沒有蓋在藻礁區，已盡量降低對藻礁的衝擊，所提方案也受到環保團體的支持，國家要發展、電網要完備、電力要充足，保護藻礁減碳及環境永續都一樣重要。

針對「反萊豬」公投，她強調，做生意要講究公平互惠、有來有往，如果要將台灣優質產品出口，也不能禁止其他國家把符合國際標準的商品賣進來，進一步開放就是展現台灣執政團隊願意解決困難的貿易問題 有決心有更多空間加入國際社會。

蔡總統說，現在正是台灣經濟要走進世界的關鍵時刻，台灣要加入高標準的國際經貿協定，在「萊豬」拿不出決心及國民的意志，如何讓國際相信未來台灣可以排除所有困難，所以在「反萊豬」公投一定要不同意，展現決心給世界看。

蔡總統並以2018年選舉為例，說明當時出現一邊開票、一邊投票等不是民主社會應有的現象，公投與大選要分開處理，讓選舉單純化、公共議題好好地被討論、溝通，要會被選舉所干擾，所以，不同意「公投綁大選」。