金馬紅毯直播

第58屆金馬獎頒獎典禮27日晚間盛大舉行，星光大道主持人女星楊千霈亮麗登場，和搭檔鮮肉男演員徐鈞浩高顏值組合讓觀眾看了賞心悅目；楊千霈身穿黑色禮服，亮片設計亮眼外，一轉身大露美背和水蛇腰，好身材絲毫不像是生過孩子的媽。

楊千霈堪稱金馬獎星光大道御用主持人，今年已經是第12度主持金馬紅毯，身為主持人打扮不輸其他女星，穿了一襲黑色亮片禮服，正面就能看到曼妙水蛇腰，轉過身大露白皙美背，性感尺度破表，看不出已經是人母，體態維持如當年少女感十足的她。

楊千霈今年第12度主持金馬紅毯，大露美背和水蛇腰非常性感。(圖/ 取自中時資料庫，廖映翔攝)

金馬58今晚在國父紀念館舉行，有別於前兩屆沒有典禮主持人，本屆由曾獲得金馬獎最佳男配角獎的鮮肉男星林柏宏獨挑大梁，星光大道則是由楊千霈和徐鈞浩主持；而長達6年沒有公開演出的張清芳，也將重現舞台魅力，演唱由李宗盛作曲的〈最愛〉。

在10月5日金馬58入圍名單公布後，今年影帝影后之爭相當激烈有看頭，張震和邱澤都是大熱門，賈靜雯、王淨和林嘉欣近年在影視表現也都有亮眼成績；另外在9月14日猝逝的龍劭華時隔22年入圍最佳男配角，女兒陳璇是否能替父親把獎拿回家，也相當受矚目。