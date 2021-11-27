現場雖飄著毛毛細雨，但仍有許多民眾支持參與。（陳夢茹攝）

民進黨「四個不同意、台灣更有力」公投說明會今（27日）來到桃園市長鄭文燦的故鄉八德舉行。現場數百民眾參與，鄭文燦向鄉親呼籲，投下4張不同意一起保護台灣。

經濟部長王美花、立委鄭運鵬、市議員呂林小鳳、蔡永芳等人一同出席。鄭文燦表示，3年前公投綁大選，10個公投大塞車，很多人放棄投票，開票到凌晨2點，有上次的經驗就好，不要再亂第2次，全世界民主國家逾8成是另外擇定公投日，這樣才能好好提案、好好投票，不該同意公投綁大選。

鄭文燦說，核四廠早已封存，又沒通過安全檢查，且核廢料沒地方去，台北市、新北市、桃園市、基隆市、宜蘭市都反對，沒有道理走回頭路，朱立倫曾說只要有他在的1天，核四就不要想運轉，顯示核四對人民來說有著不可承受的風險。

談及三接問題，鄭指出，中油近幾天發出聲明表示，三接不遷離、用電沒危機；三接不遷離、減碳顧經濟，他覺得相當有道理。藻礁與三接可以共存，中央及桃園市府為了保護海岸，已將面積縮小為十分之一，另外，若大潭電廠不能增加發電，屆時只能增加燃煤發電廠，空氣汙染會更加嚴重。

「美豬、美牛應同一標準！」鄭說，在安全範圍內的微量萊劑是可以代謝掉，9年前馬英九時期進口美豬，政府把關把得很嚴，說美牛進口不會帶來健康風險，現在卻不開放美豬，這是國民黨是要煽動食安恐懼症。鄭呼籲，要保護環境也需要用電，需要保護食品安全也要加入國際貿易組織，希望大家投下4個不同意。