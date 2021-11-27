美國聯邦眾議員一行日前搭美國行政專機抵台訪問，總統蔡英文26日接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano D-CA）訪問團，蔡英文表示，從明年1月開始，退輔會將會派員常駐華府，可以針對退輔軍人的健康保險、優質醫療，就業輔導以及長照等方面，增加更多的交流。前民進黨立委林濁水不禁表示，退輔會需要駐美代表，真奇怪。

林濁水27日在臉書貼文表示，總統愛送禮做人情，接見美國會議員團，蔡英文馬上送禮：退輔會將派員常駐華府。但是退輔會需要駐美代表，真奇怪，世界上有這樣的例子？

網友紛紛表示，「為什麼是退輔會？有請專家解讀。」、「退輔會大部分有軍人背景，可以檯面下交流。」、「是該買東西吧。」、「聽起來就是怪，生平第一次聽到。」、「我們有很多空軍飛行員退休後移居美國唷。」

《國軍退除役官兵輔導委員會組織法》於今年4月立法院三讀修正通過，退輔會應業務需要，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理。退輔會表示，目前已完成駐美人事遴選，其中一人為將級退伍，另一名遴選中，預計2022年1月1日成行。