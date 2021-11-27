八卦山自行車嘉年華500車友開騎。（參山國家風景區管理處提供／吳敏菁彰化傳真）

八卦山自行車嘉年華500車友開騎。（參山國家風景區管理處提供／吳敏菁彰化傳真）

參山國家風景區管理處響應自行車旅遊年，27日上午舉辦「八卦山自行車嘉年華」，在運動網紅「一輪」領騎下，500名車友由彰化縣立體育場出「騎」，全程50公里深度感受彰化、芬園、南投、民間、二水等小鎮風情。

參山處代理處長曹忠猷表示，八卦山風景區十分適合推廣運動觀光，特別是自行車的路線相當多元，有適合全家親子騎乘的二水自行車道、永興自行車道，還有適合挑戰級的長青自行車道與139縣道。

這次活動騎乘路線也與全國知名的美利達彰化經典百K單車挑戰路線重疊，參山國家風景區管理處歡迎有來參加活動的車友也可以趕快手刀報名挑戰經典百K，報名的車友還可參加好吃有趣的小鎮之旅，還有百元觀光消費券可在八卦山風景區觀光消費。

參山處表示，本次活動把自行車旅遊與經典小鎮風光結合在一起，邀請全台的車友們走進八卦山的大自然，慢騎在139縣道的綠色隧道裡，透過自行車的15公里緩慢視角探訪小鎮的特殊風光，沿途徜徉八卦山茶香、鳳梨田等美景，途經顏氏牧場、鳳山寺、猴探井、落羽松森林及松柏嶺遊客服務中心，在終點二水鄉的水心之初大草原集結，未來將持續以推動自行車主題旅遊為目標，結合更多觀光資源。