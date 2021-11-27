貧窮不等於平庸，懂得熱愛生活、充實自我的人，才是真正的富有，雖然金錢能使人擺脫平庸的人生，但並非所有人都會因貧窮而平庸。《靈匣網》近日分享5個絕不向生活妥協的星座，就算日子過得貧窮，他們仍會正向思考，創造多彩的人生。

第5名.雙魚座

雙魚座是水象星座，他們較重視精神層面的感受，而非物質享受，因此對於金錢不是很感興趣，再者，雙魚座的守護星是海王星，使他們擁有想象力和浪漫主義，而且他們又屬於變動星座，個性較矛盾，內心很善良，容易體會人間疾苦，因此把金錢看得很淡，就算生活狀態比較貧窮，他們也不會向生活妥協，靠自己的想象力創造出彩色人生。

第4名.水瓶座

水瓶座非常重視友情，不過因守護星是天王星和土星，因此在群體裡，他們會表現出特殊的孤僻感，因此多數人認為，水瓶座雖然很好親近，但卻不容易了解他們，不過水瓶座不肯對別人敞開心扉，因此也不在意別人對他們的評價，水瓶座擁有極端的個性，喜歡標新立異，不拿世俗的標準來要求自己，就算貧窮，他們也不覺得失敗，反而還能把生活過的多彩多姿。

第3名.射手座

射手座受木星守護，因此是個容易自我膨脹的星座，他們喜歡誇大自己擁有的一切，永遠都不懂得低調，而木星也影響他們的金錢觀，無論有沒有錢，他們都覺得自己過得還不錯，因為他們只注意到生活好的一面，找到屬於自己的娛樂方式。而且射手在黃道十二宮中的第九宮，他們會追求未來及真理，因此思想不會受貧窮束縛，熱愛自由的他們，不把貧窮現狀看在眼裡，因此能夠活得很瀟灑。

第2名.雙子座

雙子座屬於變動星座，因此缺乏耐心，他們無法將所有精力，都傾注到一件事情上，導致他們無法專心完成一項事業，不過雙子座興趣與愛好非常廣泛，再加上守護星是水星，使他們腦筋動得很快，不甘忍受平庸的生活，就算沒有錢，他們依舊樂於享樂，享樂方式不受金錢束縛，另外，他們善於處理人際關係，因此在職場裡游刃有餘，物質匱乏並不會影響他們的生活。

第一名.牡羊座

牡羊座的守護星為火星，能夠帶給他們熱情與活力，而且對世界充滿好奇，喜歡挑戰的他們，無論有沒有錢，只要是他們感興趣的事物，牡羊座就會去嘗試，而牡羊座為於黃道十二宮中的第一宮，代表新生和開始，因此他們通常都很樂觀，也很有自信，擁有跳躍式的思維，做事喜歡搶在別人前面，就算沒有錢，他們也不覺得自己低人一等，仍會抱著信心去追求理想，即使貧窮也不會平庸。