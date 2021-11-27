金馬58今(27日)晚間在台北國父紀念館舉行，影帝影后最後獎落誰家成為大亮點，影后組今年出現兩對母女一同入圍的盛況，分別是《美國女孩》林嘉欣、方郁婷及《瀑布》中的賈靜雯、王淨，此外還有《修行》陳湘琪，是否如《七月與安生》當年出現雙黃蛋影后，令人期待。

此外，影帝獎項方面可謂死亡組，分別為《金錢男孩Moneyboys》柯震東、《濁水漂流》吳鎮宇、《緝魂》張震、《角頭─浪流連》鄭人碩、《當男人戀愛時》邱澤，五人各有擁護者，呼聲也極高，今年突然過世的龍劭華是否能得下男配角獎，也引發話題。

頒獎嘉賓方面，特別為了今年典禮來台並接受隔離的白靈、李心潔、李國煌打扮衣著、致詞內容令人期待，「歌壇東方不敗」張清芳江久違現身獻唱主題「一生摯愛」獻給電影人，而魏如萱、茄子蛋、艾怡良等人也受邀上台表演，典禮總製作人陳鎮川先前受訪預告，今年的金馬獎將有與往年不同的氛圍，強調不是「豪華輝煌的頒獎典禮」，呼籲觀眾可以一起觀賞典禮，享受最特別一屆的金馬58。

【第58屆金馬獎得獎名單】

●最佳視覺效果：《月老》嚴振欽

●最佳剪輯：《緝魂》解孟儒

●最佳原著劇本：《瀑布》鍾孟宏、張耀升

●最佳改編劇本：《濁水漂流》李駿碩

●最佳紀錄短片：《度日》林佑恩

●最佳紀錄片：《時代革命》周冠威

●年度台灣傑出電影工作者：陳新發

●最佳美術設計：《緝魂》黃美清、梁碩麟、廖惠麗

●最佳造型設計：《月老》林欣宜、蕭百宸、劉顯嘉