桃園市消防局第二大隊今日下午於青埔A19環球購物中心舉辦防範一氧化碳中毒宣導，還結合魷魚遊戲闖關。（消防提供）

桃園市消防局第二大隊今日下午於青埔A19環球購物中心舉辦防範一氧化碳中毒宣導，還結合魷魚遊戲設計關卡，闖關就可以獲得宣導品。大隊長戴明衫表示，防災觀念從小根植，有助於災害突如其來時快速應變，尤其錯誤的逃生觀念恐為火場致命的殺手，學防災可以讓居住環境更安全。

活動由田園幼兒園舞龍鼓陣頭秀開場，畫糖叔叔接力現場畫糖表演，最後由青埔分隊話劇演出帶領大小朋友前往闖關活動，此次宣導活動結合火紅的「魷魚遊戲」，總共設計五個關卡，分別為彈珠檯-CO問題挑戰、「躲貓貓」煙霧體驗、「OX二選一」住警器問答、「打氣球」CPR體驗、「拼拼樂」地震體驗，闖關成功即可獲得消防宣導品，其中還有畫糖叔叔現場客製化的畫糖，現場還有小小消防衣可供小朋友著裝拍照打卡留紀念。

青埔消防分隊分隊長林玪妙表示，冬季是一氧化碳中毒案件發生數最多的季節，藉由宣導活動讓家長小孩都可以寓教於樂學習，提升防災意識，減少災害發生。