許安植、郭子乾、連俞涵出席北埔感恩特映會，現場冠蓋雲集。（公視提供）

公視與客委會共同出品時代生活劇《茶金》，精緻度、美學風格備受好評，收視率節節高升，也引起廣大迴響與討論。今（27日）晚上9點播出第5、6集，出品方及劇組特別回到拍攝主場景之一姜阿新洋樓旁的慈天宮前廣場前舉辦北埔感恩特映會，感謝鄉親協助拍攝！愛貓的連俞涵也分享鏡頭外的花絮，她笑說：「北埔這裡的貓也聽得懂客語，而且，說客語才會喵喵地過來理人，說國語完全沒用。」

活動現場冠蓋雲集，文化部長李永得、客委會主委楊長鎮、新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅、新竹縣北埔鄉長莊明增，以及公廣集團董事長陳郁秀、公視總經理徐秋華、客家電視台長張壯謀，和《茶金》靈感原型姜阿新先生的第二代廖運潘、姜麗芝夫婦，《茶金》製作人徐青雲、湯昇榮，共同製作人羅亦娌，製片統籌蘇國興，及演員連俞涵、郭子乾、許安植，並特別邀請當地協助拍攝的茶場主人、茶師、茶農一同觀影。

《茶金》全劇拍攝114天，遍及全國16個縣、市、直轄市，20多個古蹟景點，新竹縣除了露德聖母朝聖地、內豐石橋、羅山林道等地取景，茶業大王「吉桑」張福吉（郭子乾飾）的住家與接待賓客處所拍攝地─姜阿新洋樓，更是連俞涵、郭子乾、薛仕凌最喜歡的拍攝地點，薛仕凌更特別拍攝了輕鬆逗趣的「開箱吉桑家─姜阿新洋樓」影音，帶粉絲一窺劇中精品級的美術陳設，讓粉絲狂點讚。

連俞涵（飾「小吉」張薏心）、許安植（飾天才茶師羅山妹）與郭子乾拍攝的第一場的對手戲也在這裡，郭子乾說：「林君陽導演請俞涵跟我來個大擁抱，從此父女就通了電，打開了心房！」連俞涵在劇中以鋼琴聲抒發情緒，被北埔當地的許多文化人士蔚為美談，更獲得姜阿新的孫女廖惠慶誇讚：「彈的好」。

上週吉桑問小吉：「你覺得KK有對象嗎？」竟遭小吉白眼，郭子乾笑著對連俞涵說：「妳瞪我真的好可愛，我只不過是隨便問一下，哈哈哈！」 郭子乾第一次演客語劇，也獲得郭媽媽高度的肯定。

許安植說，當初看劇本時，覺得山妹完全就是個理工女，雖然日常生活中，自己有時候非常理性，但同時，也擁有很多的感性，於是，偷偷把自己的這個性格放在山妹裡！「有點像是《哈利波特》中比較內斂的妙麗，聰明中帶著淡定，每件事情只要用心好好做好，相信一定會有好的結果！」「以前喝茶真的沒想那麼多，經過《茶金》的洗禮，才知道好茶要經過這麼多步驟，真的是磨出一杯好茶！」

公廣集團董事長陳郁秀分享，很高興「透過茶金之路，行向世界！」將這齣臺灣首部海陸腔客語時代生活劇，成功行銷國際，成為首部上架到國際平台的客語臺劇！美學更獲得法國在台協會的肯定。公視總經理徐秋華說，剛剛在老街與當地廠商聊天，很高興聽到他們說，在《茶金》播出後，業績也成長三成以上，證明公視以實際行動回饋給北埔的鄉親。