邀請蔡傑曦演講的成大中文系，在事件爆發隔天宣布演講取消。(圖／成大中文系臉書)

網紅攝影師蔡傑曦本周三受邀至暨南國際大學演講，事後卻連校園都還沒出，就把校方致贈的感謝狀丟進垃圾桶，引爆暨南學生怒火，PO上Dcard後也引發他校學生關注，原本發出演講邀請的成功大學與師範大學，先後宣布演講取消。

蔡傑曦受邀到暨大演講「還想浪費一次的紀念品」，事後不僅將暨大的感謝狀與紀念品丟到垃圾桶，還全程錄影上傳到IG限時動態，暨大學生看到後私訊詢問未獲回應，憤而將影片分享到社群平台，引發軒然大波。

不少學生也大酸蔡傑曦大頭症「不到10萬粉絲就這麼囂張」、「回家先把他的作品丟掉」、「超沒素質」、「以前很喜歡他，現在真的很失望」、「早就看膩他的文青人設了」，更指出蔡傑曦接下來就要去成大、師大演講，不知道他敢不敢連這兩校的感謝狀也丟到垃圾桶。

風波不斷延燒，今天(27日)邀請蔡傑曦演講的成功大學中文系及師範大學影像社團也接連宣布，將取消蔡傑曦12日的演講。