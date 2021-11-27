中職台灣大賽連2年上演「獅象大戰」，但兩隊中還是有幾名球員是總冠軍賽初體驗，其中統一獅隊羅國龍打職棒8年卻還是總冠軍賽菜鳥，首度參與大賽，他明確知道自己任務，就是要攻破中信兄弟左投群。

此次兩隊共有8名球員是台灣大賽初體驗，獅隊胡智為、張偉聖、林子豪、吳承諭及羅國龍5人，兄弟則有呂彥青、陳琥及李聖裕3人。

羅國龍在2013年季末選秀被獅隊在第4輪選中，2015、16年曾站穩獅隊外野位置，連2年奪下金手套，但近年受到傷勢影響，加上新生代好手輩出，2018及2020年都沒有被帶進28人名單，只能隨隊當「啦啦隊」。

首度總冠軍賽體驗，羅國龍興奮感大於緊張，他笑說前2次總冠軍賽隨隊，在場下看球反而更緊張，「因為你站在場上只會專注在投手跟那顆球，場下是可以看到全場狀況。」

打職棒8年，今年才首度入選28人名單，過去他狀況好時球隊沒有打進總冠軍，有打進去時自己狀況卻不好，他坦言也覺得自己機運不好，「但我覺的不是每個人都走的很順，生涯一定會遇到高低起伏。」

羅國龍本季對兄弟左投合計8打席、6打數敲出3支安打，其中對呂彥青2安、象魔力1安，在唐肇廷隊內賽受傷，加上陣中需要右打外野手將其納入，他也明確知道自己的任務，就是要先在場下研究兄弟左投，在關鍵時刻給予適時一擊。

同樣也是台灣大賽初體驗的林子豪，得知被放進28人名單時興奮到沒睡好，「但後來幾天睡得很好，昨天從晚上11點睡到早上11點，只有一點點緊張，但（林）靖凱說我的臉看起來就很緊張。」

季末守備頻頻出狀況，林子豪也利用大賽前一周加強練習，他表示，就是大量接球讓身體記憶，「這幾天打擊的狀況還不錯，守備節奏也有慢慢找回來。學長也有鼓勵我，要我不要害怕失誤，大膽去接就對了。」