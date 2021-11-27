「茶金」改編自新竹縣北埔鄉具有「茶虎」之名的姜阿新故事，姜阿新的女兒姜麗芝（右）、女婿廖運潘（左）均出席特映會，廖運慶寫作「茶金歲月」一書，也記載姜阿新家族的的故事、其所創辦的永光公司的興衰。（莊旻靜攝）

茶金劇組主要演員27日前往新竹縣北埔鄉慈天宮前，出席特映會。（莊旻靜攝）

文化部長李永得（前排右二）獻花給姜阿新的女兒姜麗芝（前排左三），寫作「茶金歲月」、亦是「茶金」劇本原型的廖運潘（前排左二）、編撰「茶金歲月」一書的廖惠慶均出席特映會。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（中）出席「茶金」特映會，推薦劇迷可走訪北埔鄉等劇集拍攝背景。（莊旻靜攝）

由公共電視與客家委員會推出的劇集「茶金」已上映，劇組27日前往劇本發想地及拍攝地新竹縣北埔鄉慈天宮前，舉辦感恩特映會，主要演員郭子乾、連俞涵等人均到場，文化部長李永得、客委會主委楊長鎮、新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科、立委柯建銘、林為洲、林思銘、行政院顧問鄭朝方等人均到場。

林智堅在會前聯訪提及，大新竹一直是共同生活圈，他在9月倡議大新竹合併，期望不分藍綠、大家一起努力，早日促成大新竹合併升格，讓再獲「幸福城市」殊榮的新竹市的幸福感，漫溢在大新竹地區，做半導體最佳後盾。

林智堅也以「茶金」第4集台詞「上坡是逆境，走過了才有好風景」，指出這跟大新竹合併升格依樣，「唯有突破完成」，未來大新竹的市民、縣民，生活可以更好。

新竹縣長楊文科則未談合併，他表示，「茶金」為國內首次以海陸腔客語演出的電視劇，見證1950年代茶業的興盛，劇中以「茶虎」姜阿新的故事為藍本，將茶葉行銷到全世界，劇中也可以感受到客家人的勤奮與硬頸，有如1片茶葉經過淬濾，產生獨一無二的風味，他推薦民眾可以「追劇」，更加認識客家人的生活與文化。

公共廣播電視集團董事長陳郁秀表示，今年推出火神的眼淚、斯卡羅，壓軸推出的則為茶金，詮釋1950年代以、一個家族呈現當時經濟、政治、商業面向，也考究當時的服裝、建築等美學，呼籲大家多追劇。

姜阿新的女兒姜麗芝、寫作「茶金歲月」一書的女婿廖運潘，以及編撰該書的外孫女廖運慶及其夫婿黃雍熙等姜阿新後人也出席特映會，李永得還特別贈花給姜麗芝，場面溫馨。楊文科也送劇組、出席貴賓在地盛產的市餅，李永得還立即品嘗、捧場。

楊文科說，「茶金」籌備及拍攝期間，縣府就全力協助，也歡迎民眾、劇迷可走訪姜阿新洋樓、姜氏家廟、永光茶廠、露德聖母朝聖地、內豐石橋、羅山林道等劇中拍攝景點，一起時光倒流瘋茶金。