新型變種病毒Omicron來襲，引爆26日全球股市恐慌賣壓，亞股、歐股慘跌一片，美股收盤下跌逾900點，創今年最大跌幅，新一波疫情讓市場對旅遊類股信心動搖，航空產業、零售業齊挫，有專家警告，並不建議在這次修正買進，尤其是零售業、航空郵輪股。

《CNBC》報導，知名財經主持人克萊默（Jim Cramer）在節目中建議，投資人應該靜觀其變，「我們可能會在下周一覺醒來時，發現美國出現變種病毒病例，這種情況帶有很大的不確定性，不建議投資人在此次大跌之際買進」，克萊默補充，不要太恐慌，讓別人去恐慌，就等下周一見真章。

克萊默表示，如再生元製藥廠（Regeneron）、輝瑞（Pfizer）這類生技類股上漲是理所當然的，應該避免市場其他類股，「不建議買進航空郵輪、零售業等類股，市場始終有人對其抱持隱憂，或不信任疫情受控的事情」。

不過仍有分析師認為此次大跌是低接的好機會，紐約梅隆銀行投資者解決方案負責人Ajene Oden表示，感恩節後的黑色星期五（26日）提早收盤，可能沒有那麼多的交易員上班，造成流動率下降，導致股市修正，「但從長遠來看，是個投資人的買入機會」。

美國感恩節隔日，美股周五提早至當地時間下午1點收盤，受Omicron變種病毒侵擾，開盤即下殺逾800點，盤中一度跌超過1千點，最低見34749.80點，終場收跌905.04點（或2.53%），收在34899.34點，那指、標普500指數則齊挫逾2%。