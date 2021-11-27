衛福部長陳時中和農委會主委陳吉仲等人近來發言爭議多，而被外界稱為是政壇「新三寶」。前民進黨立委郭正亮先是痛批陳時中死不認錯，和民意有很大的隔閡，若2022年要參選台北市長，恐難爭取市民認同；郭正亮更直言「懶得評論」陳吉仲，並指他太愛當官了。同時，他也認為，公投民調出現轉變，其實和這兩人的表現沒有太大關係。

郭正亮今天(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，陳時中死不認錯，且在疫苗政策的問題上，還覺得自己很冤，因為決策不完全是他做的，卻要承擔所有後果。這政策本來就大有問題，錯誤的疫苗政策雖然可能是更高層的決定，但後果卻要由他來背負，他的心情就越來越差。

郭正亮指出，陳時中明年想參加選舉，一直想趕快進行部署，所以才會產生跑攤的行為，但現在又出現Omicron病毒，為了防疫陳時中到明年2月搞不好都走不掉，因為防疫恐怕更緊張。郭正亮直言，陳時中死不認錯，就使他參選台北市長行情越來越差，台北市民對市長的要求不一樣，「你和民意有那麼大隔閡，台北市民怎麼可能認同你？」所以人家就覺得他是不是逐漸要往南部找新目標。

至於陳吉仲，郭正亮則說，「我懶得評他」，並指陳吉仲把話講從一個極端又講到另一個極端，有些事情可能因為情勢變遷、情況不同有所變動，但也沒轉到這樣的。郭正亮認為，陳吉仲的表現已經前後失據，「一個人做政治有必要做到這樣嗎？」民進黨很多人不好直接辯護萊克多巴胺，陳吉仲卻講這麼白，「好厲害」，他太愛當官了，不能失去這個位子。

郭正亮坦言，《美麗島電子報》公布的公投民調變化，和這兩人講的話沒什麼關係，這兩個人的表現既然都負分，公投怎麼還在失分？這坦白講就是造勢。