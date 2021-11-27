第58屆金馬獎頒獎典禮27日晚間盛大舉行，今年由鮮肉男演員王庭勻、兩位年輕女演員王真琳和齊薇擔任頒獎大使，而齊薇穿了簡約典雅的黑色禮服氣質出眾，校花級美貌超吸睛；齊薇先前就曾被挖出星二代身份，媽媽就是台劇資深女星方文琳，過去母女倆出席活動就曾引起討論。

22歲齊薇是本土劇女星高宇蓁創辦經紀公司簽約藝人，曾在賀歲片《金不厭詐》和歌手林亭翰歌曲〈想想〉MV中演出，今（27日）晚和另外兩位新生代演員王庭勻、王真琳一起擔任頒獎大使；齊薇雖然身穿簡約黑禮服，但校花級顏值就驚豔全場，承襲媽媽方文琳的女神基因，難怪被譽為最美星二代之一。

齊薇是女星方文琳的小女兒，校花級顏值昔日就曾引起熱烈討論。(圖/ 取自中時資料庫，廖映翔攝)

金馬58今晚在國父紀念館舉行，有別於前兩屆沒有典禮主持人，本屆由曾獲得金馬獎最佳男配角獎的鮮肉男星林柏宏獨挑大梁，星光大道則是由楊千霈和徐鈞浩主持；而長達6年沒有公開演出的張清芳，也將重現舞台魅力，演唱由李宗盛作曲的〈最愛〉。

在10月5日金馬58入圍名單公布後，今年影帝影后之爭相當激烈有看頭，張震和邱澤都是大熱門，賈靜雯、王淨和林嘉欣近年在影視表現也都有亮眼成績；另外在9月14日猝逝的龍劭華時隔22年入圍最佳男配角，女兒陳璇是否能替父親把獎拿回家，也相當受矚目。