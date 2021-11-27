今天將焦點轉移到排球場，為大家介紹義大利國家隊「狂暴公雞哥」、「排球沙皇」伊萬(Ivan Zaytsev)，今年33歲的他擁有204公分的身高，在場上擁有暴力的發球、扣殺能力，目前效力俄羅斯排球聯賽莫斯科迪納摩，也曾為義大利出征許多賽事。

"Indestructible IVAN ZAYTSEV / The Strongest Volleyball Player in the World / Volleyball Legend" - https://t.co/TgWcEezNmn — 찬열(D306)🐶백현(D436) (@WinggyYing) September 16, 2021

伊萬父親在1970-80年代是蘇聯男排主力成員之一，拿到世界賽五連霸的佳績，兒子遺傳了他的排球基因，最後老伊萬選擇定居義大利，也讓兒子之後有機會成為義大利國家隊的一員，16歲伊萬就征戰義大利聯賽，慢慢從舉球員成為主攻手。

2008年他正式取得義大利國籍，進入義大利國家隊，之後在場上屢屢用暴力的扣殺和快速發球來宰制對手，之後在義大利聯賽他也逐漸發光發熱，2010年拿下二級聯賽MVP，2012年率隊拿下超級盃，也成為一級聯賽MVP，同年參加倫敦奧運拿下銅牌，頂著雞冠頭的他已經成為家喻戶曉的球星。

2014年拿下義大利聯賽總冠軍後他轉戰俄羅斯聯賽，2016年再轉往卡達聯賽，輕鬆拿下賽季冠軍和MVP，同年在里約奧運敗給巴西，但還是率義大利拿下銀牌，幾乎到世界各地都創下佳績，他203公分的身高，加上370公分打點、100公里扣殺球速，就算對方派出3人攔網，都難以擋下。

另外他在發球實力上也相當可怕，曾發出134公里的「火球」，這個紀錄一直到今年才被「獅子王」里昂(Wilfredo Leon)所破，他發出了135公里。而伊萬不只能發出超快的ACE球，他更強的是能「火球連發」，曾在國際賽場上飆出連4記ACE球，讓對手望球興嘆。

Ivan Zaytsev Top 20 Plays of his Career https://t.co/hWXMzpbi9E @YouTubeより — hosukya (@hosukya1) May 30, 2020

之後他成為《adidas》、《Red Bull》的代言人，還曾為義大利版電影《變形金剛》中的大黃蜂配音，不過球隊地位之後漸漸被新崛起的里昂取代，所以他就繼續轉投其他聯賽，而雖然他實力慢慢不如以往，但心態更加成熟，成為義大利國家隊的隊長，在陣中幫助年輕球員更上一層樓。