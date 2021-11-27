一頭烏黑亮麗的髮色才顯得年輕，不過如果年紀輕輕就滿頭白髮，小心你的健康出狀況！知名外科醫師江坤俊在《江P醫件事》透露，提早出現白髮，多半是因為血液循環不良，此時除了影響到髮色之外，更重要的是會導致骨質形成不良，得到骨質疏鬆的機率會比常人高4倍；同時歐洲研究也指出，心臟病風險恐是一般人的5倍之多。

江坤俊表示，頭髮之所以看起來烏黑亮麗，是黑色素細胞的緣故，一旦過了30歲之後就會開始耗損，平均每10年就耗損8％～20％，到了50歲以後，頭髮半白是屬於正常的老化現象。反之，若有人年紀輕輕，不到40歲就滿頭白髮，這是因為黑色素細胞不健康，背後原因跟「血液循環不好」或是「抓頭皮傷到黑色素細胞」而提早出現白髮有關。

江坤俊也提到，中醫有個說法是白髮出現的位置，能對應身體五臟六腑的疾病，例如：白髮長在額頭，可能代表脾胃、腸胃不好；如果長在兩鬢，就是肝臟功能不佳；後腦杓則意味著膀胱可能出問題。以西醫來看，出現白髮的年紀較早，多數是因為血液循環不好，得到骨質疏鬆的機率也是一般人的4倍。

江坤俊進一步解釋，良好的血液循環可以維持黑色素細胞的健康，如果血液循環不好，對於造骨細胞也會有影響，屆時不只是頭髮顏色，骨質形成不良同樣是一大隱憂。另外，歐洲曾研究過2000名40歲以下、提早出現白髮的年輕人，發現將來得到心臟病的機率是一般人的5倍之多，與血液循環不佳有關。

江坤俊強調，維持頭皮健康就可讓頭髮保持黑色，除了用某些特定梳子梳頭皮，或是按壓百會穴增加血液循環之外，最根本的方式是「戒菸、戒酒、控制體重」，因為這3項會讓身體自由基變多，容易傷害黑色素細胞。

最後江坤俊提醒，若是父母30多歲就出現白髮，自己也差不多是在同樣年紀就有，那麼傾向是基因問題；但父母到50歲仍沒什麼白頭髮，自己卻30幾歲就滿頭白髮，很可能是身體出狀況了。