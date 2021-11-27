莊凱勛為演出疲累脫水狀態刻意不吃飯。（HBO GO提供）

完結篇揭曉呂雪鳳身分之謎。（HBO GO提供）

集結堅強卡司張鈞甯、徐若瑄、莊凱勛、陳恩峰、呂雪鳳等實力派演員的HBO原創黑暗懸疑影集《誰在你身邊》，本周日（28日）晚間9點將播出最終完結篇。戲中張鈞甯的老公陳恩峰被邪教下蠱得怪病無藥可醫，她憤而持刀去找幫助邪教的呂雪鳳，狠下心數刀刺殺裝神弄鬼的邪教法師後，張鈞甯滿身血跡走在街頭抽菸，回憶起這場戲，「我當時沉浸在戲中詠琪的痛苦，被她的各種憤怒情感所包圍。因為詠琪眼睜睜看著深愛的丈夫生命在逐漸消失中，她也不想再讓邪教去害別人。依照詠琪的個性，被逼到盡頭有可能做出殺人這樣不好的選擇，其實我對詠琪的結局感到很心疼。」

張鈞甯設定飾演的詠琪缺乏家庭溫暖，曾經很叛逆，有抽菸習慣，為演出老菸槍熟練的點菸及拿菸手勢，張鈞甯還特別找朋友學習模仿，她說：「因為這場戲的情緒有預告詠琪放棄一切的意味，我想盡全力掌握詠琪的感受，不要讓觀眾分散掉注意力。這也是我第二次在螢幕上抽菸，之前在電影《緝魂》裡有抽過。」

戲中張鈞甯心疼受疾病所苦而自殺未遂的老公陳恩峰，選擇兩人一起走上絕路。張鈞甯描述詠琪的心裡想法：「詠琪對皓遠的愛是，我一定會竭盡全力照顧你，但是真的到束手無策時，我知道皓遠不願意沒有尊嚴地活著。我會尋找你最舒服的方式送你走，我也會陪著你到另一個世界，絕對不會讓你感到孤單。」雖然悲劇收場，張鈞甯說：「在我看來，詠琪的人生並不會不幸，因為她得到和付出的愛很純粹濃烈，她的愛與被愛的濃度比平常人更高。包括與丈夫皓遠歷經分手後再復合，即使皓遠破產又生病也不離開，詠琪心疼看著他日漸衰弱，但只要能與皓遠在一起，就其他什麼都不需要。」

莊凱勛戲中因女兒溺水後昏迷不醒，他向呂雪鳳飾演的邪教求助，被欺騙想求得女兒的平安，必須偷渡到緬甸的聖山祭拜，實則是誘騙莊凱勛去成為邪教殺人獻祭儀式的祭品。莊凱勛真實演出拔山涉海的偷渡過程，他從小漁船跳入海裡，在海裡游泳700公尺才能上岸，劇組現場備有救生員及海上摩托車嚴陣以待。莊凱勛落海時，因為同時跳入海裡的另一位對戲演員身材高大，體重近100公斤，對方的體重引起更大的水波阻力，在對方往岸邊游的同時，海浪越把莊凱勛往反方向推離，他努力游也無法前進，只能被海浪推著，直到莊凱勛感覺身後好像快碰到什麼東西，回頭一看竟是船底的大螺旋槳，嚇得他使盡全力才游出水面，莊凱勛餘悸猶存地說：「我那一瞬間腦中閃過我老婆小孩的臉，產生爆發力趕緊游出去。」

戲中呂雪鳳為讓莊凱勛在邪教獻祭殺人時無力反抗，騙他說要禁食禁水以示虔誠。莊凱勛為了逼真演出體力耗盡的脫水模樣，當天一整天不吃飯，甚至在拍攝前特意先去爬幾遍山路，把自己累到全身大汗，也拒絕工作人員在空檔時拿椅子讓他坐下休息，真實演出體力耗盡的模樣，讓工作人員擔心地盯著他，很怕他隨時昏倒。戲中邪教殺人獻祭，屍體推疊滿山遍野，莊凱勛死裡逃生掙扎爬出屍體山，雖然是假人布置的屍體，導演何潤東對莊凱勛說：「這裡死的每一個人都是家裡出事的，才會被騙到這裡來被殺掉。」一開拍莊凱勛馬上眼淚狂掉，「導演講的話讓我心好酸，我爬過屍體時一邊想著他們家人在等他們回家的絕望心情，我就受不了。」

導演何潤東表示：「完結篇的片尾有彩蛋，莊凱勛飾演的簡志勝結局如何？請觀眾期待！第10集也能解開討論度很高的第1集的謎題。我覺得本劇呈現人性複雜的黑暗面，同時也有微小光芒的善良。 希望為大家帶來省思，當我們無助的時候，誰會在你身邊呢？希望每個人都能珍惜當下，珍惜身邊的人。」

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