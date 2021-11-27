第58屆金馬獎頒獎典禮在今（27日）晚間於國父紀念館盛大舉辦，17:30眾群星開始走紅毯，24歲女星李沐以電影《青春弒戀》入圍最佳新演員，紅毯造型非常性感養眼，一進場就狂吸觀眾眼球。

李沐和陳庭妮、《青春弒戀》劇組浩浩蕩蕩地走紅毯，她初生之犢不畏虎，上身僅穿黑色細肩帶，正面開深V到胸下，大膽露出白皙雙峰，搭配白色寬短褲，踩著黑色高跟鞋的黑絲美腿又細又長，相當美豔。由於台北現在才19度，又飄著小雨，被問到會不會冷？李沐笑回：「會！所以我要趕快進去（會場）」透露身上有帶暖暖包保溫。

李沐以電影《青春弒戀》入圍最佳新演員。（圖／廖映翔攝影）

李沐去年才以《誰是被害者》榮獲第55屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，今年又憑著電影《青春弒戀》入圍第58屆金馬獎最佳新演員，被封為「怪物新人」，她在此部作品中與林哲熹有精彩的愛情戲，但現實生活中她已有穩交2年多的樂團「Quaranteen」主唱兼電吉他手鄒序，李沐表示當時拍攝親密戲都有報備，男友也看過自己的演出，還搞笑跟她說陳庭妮真的很高挑。