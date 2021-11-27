國民黨主席朱立倫27日到台南市為市黨部新任主委林進旺布達，並宣講公投四個都同意。針對重啟核四公投，朱立倫說，「嘸電，什麼都不用提」，蔡英文推2025年台灣發電無核化，3年後不能用核電，屆時如果不夠電，工廠不用開，夜市、小吃店都要收了，台灣要怎麼拚經濟？。

朱立倫強調，民眾吃到的豬肉一定要健康、安全，阿公、阿嬤、爸爸和媽媽到菜市場不可能會去買萊豬，全世界160國都禁止萊豬，民進黨卻要開放叫大家吃萊豬，12月18日公投那天，大家一定投同意票，用人民的力量反對。

朱立倫指出，對於公投綁大選案，公投與大選同一天，省錢又省工，但民進黨卻硬要不同天，「浪費錢又嘸采工（台語）」。過去要求公投與大選同一天，喊最大聲的就是蔡英文，現在改的原因，只因上次公投他們輸了。

朱立倫說，另一項藻礁公投是為保護台灣自然環境，當初到現場插一個很大的牌子「藻礁永存」，喊最大聲的也是蔡英文，現在又要破壞藻礁。

針對重啟核四公投，朱立倫強調，國民黨為了經濟支持核電，但一定要有核安，核廢料也一定要處理，這是國民黨的政策。這4項公投都要支持通過，讓台灣更加美麗。