有網友在臉書社團詢問，他近日經過一處還在施工的透天，發現建築物外觀被整棟塗黑，讓他相當傻眼，貼文一出立刻釣出內行人解答，「這是高分子聚合物，俗稱彈泥防水層」並紛紛大讚良心建商。

一名網友在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」發文表示，他常經過這一處證再蓋的建案，是三層的透天厝，最近看到整棟被漆成黑色的，讓他感到好奇，「請問這是做防水嗎？」。

貼文引起討論，許多網友熱心解答，「高分子聚合物，俗稱彈泥防水層，是目前成本及效益考量之下的最佳選擇」、「先漆防水在貼磁磚以後沒有滲水的問題」、「對，防水沒錯，但目前還有很多沒水準的建商，外牆沒在做防水的」、「防水漆」。並紛紛大讚，「這要多許多費用，很讚的建商」、「請問哪間建商，很有心在蓋房子」、「超棒欸！這才是真正的全棟防水！哪像我們的建商，號稱全棟防水，結果只有窗框和接縫處」。

不過也有網友表示，「其實有另外一派說法，漆防水漆後磁磚有可能黏著力會差，容易掉下來」、「經過實驗，防水漆沒經過10天左右的乾燥期貼的磁磚容易掉，很多人為了快速施工不願意等」。