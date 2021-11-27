2021年中職台灣大賽於今（27）日正式在台中洲際棒球場開打。全新設計的2021總冠軍金盃也在賽前正式亮相，由會長蔡其昌與秘書長楊清瓏一同揭露象徵最高榮耀的總冠軍獎座。

嶄新中華職棒年度總冠軍獎座，回歸最根本的初衷，以CPBL LOGO為中心，將LOGO中的打者延伸打造成獎座主體，藉由稜角分明的線條，在抽象與具象之間，呈現出打者揮擊英姿，充滿力道與專注的神韻，詮釋著每一位中華職棒選手，在棒球路上的堅持以及對於中華職棒年度總冠軍的渴望。

色系設定選用沉穩內斂的墨黑色，與代表榮耀的耀金色相襯托，表現出中華職棒選手在球場上沉著的態度，經過台灣最高棒球殿堂的淬煉，將所有的汗水與付出蛻變成永恆的榮耀。

獎座基底設定，打破過往的思維框架，採用棒球圓形球體元素，在球體上交織刻畫出的冠軍隊名與棒球縫線，為獎座增添層次與細節巧思，放大的棒球體傳達著棒球運動以團隊為重、彼此團結的精神，這個獎座正是所有選手團結一心、共同努力的勝利果實。