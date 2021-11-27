就讀台北醫學大學牙醫學系的學生楊子萱，勇奪本屆「土耳其線上音樂科學博覽會（Buca IMSEF）」金牌獎項。(科教館提供／李侑珊台北傳真)

臺灣科學教育館自「臺灣國際科學展覽會（TISF）」當中，選拔出兩組學生代表我國參加「土耳其線上音樂科學博覽會（Buca IMSEF）」， 分別是臺北醫學大學牙醫學系學生楊子萱，還有就讀臺北市立建國高中的洪晧翔及臺北市立明湖國民中學的洪家澤兩兄弟，皆獲得金牌獎項。

土耳其音樂科學博覽會於11月15日至19日於線上舉辦，11月26日舉行頒獎典禮。本年度共有167件作品，來自全球27個國家地區，包含印尼、亞塞拜然、烏克蘭等89件作品、約133位學生參與競賽。

在我國代表隊當中，楊子萱的研究作品為「探討胞外基質軟硬度對神經突生長發育的影響」，獲得生物科金牌獎。

楊子萱將Neuro-2a細胞種植在不同軟硬度的基質上，探討基質軟硬度對神經細胞生長造成的影響。研究結果證實，神經細胞能夠偵測基質軟硬度、並依此進行多種生長調控。這些研究成果可為未來有關神經細胞感知機械力的研究奠定基礎，同時也可協助神經導管的研發應用。

洪晧翔與洪家澤兄弟，則合作研究「探討以不同方向風力為動力的自製纜車用來運輸之可行性」，獲工程與能源科金牌。

洪晧翔與洪家澤發現現在山區運輸使用流籠，會造成大量勞力損耗，柴油也容易導致環境污染。為改善現況，透過自行設計、製作風力纜車，以純綠色能源風力驅動，讓纜車逆風而上，多餘的風能還能儲存為電能。這項研究成果不僅改善山區纜車的能源使用，更可提供山區即時用電，一舉兩得。

科教館館長劉火欽表示，年初從臺灣國際科學展覽會選拔出的學生代表，陸續參與美國、巴西、突尼西亞及土耳其等各國科展，屢獲佳績，顯示即使是線上競賽，我國青年學子科學研究的實力依然名揚國際。而在本屆土耳其線上音樂科學博覽會上，臺灣有兩件作品獲得金牌，表現十分亮眼。