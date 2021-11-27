榮獲土木類特優的「三光跨河大橋興建工程」，基地位於復興區後山三光里，地處偏遠，為保障部落交通便利，市府自2016年起決定籌建。（桃園市政府工務局提供／陳夢茹桃園傳真）

獲得建築類特優的「1895乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程」，整合既有義民公園、復興親子公園與石門大圳過嶺支渠腹地，以造景傳達1895台灣乙未戰爭的歷史價值。（桃園市政府工務局提供／陳夢茹桃園傳真）

行政院公共工程委員會辦理第21屆公共工程金質獎，桃園獲獎紀錄再次刷新，榮獲3個項目特優，其中個人貢獻獎特優由工務局長賴宇亭拿下。賴謙虛直呼「這獎項要歸功於團隊所有人的努力」，他說，公共工程品質維護不是難事，跨部會的創新政策才是最具挑戰的任務。

賴宇亭過去曾在省政府住都局、行政院公共工程委員會任職，參與完備我國公共工程三級品管制度、制定標準手冊、訂頒履約管理與全民督工相關制度，後才到桃園擔任工務局長、桃市府公共工程查核小組副召集人，歷練相當完備。

「我只是挑對時機！」賴宇亭說，桃園未升格前在公共工程金質獎的表現上並不出色，自升格後開始規畫許多重大建設，工程若有良好的規畫設計，兼顧品質就能被大眾看到，為此桃園近年才逐漸展露頭角，而他只是剛好在升格期間返鄉服務，才有幸獲獎。

賴宇亭表示，桃園短短3年內在公共工程金質獎榮獲4個特優，包括中路二號社宅、大有梯田生態公園、還有今年的1895乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程、三光跨河大橋興建工程，這相當不容易，全是因為桃園政策穩定性高、落實度也相當完善。

賴宇亭舉例，桃園在道路鋪設上因採用循環材料，如廢棄物焚化爐底渣、瀝青混凝土等，該政策獲得行政院國家永續發展獎，「這是13年來首次有地方政府獲獎！」。

賴說，桃園16萬盞路燈更是全國唯一能用遠端監控，此舉可避免民眾在夜間昏暗處發生危險，創新政策須跨機關、跨領域合作，推動過程也可能會面臨失敗，桃園在市長鄭文燦的領導下，各局處橫向聯繫相當順暢，即便過程遇到不少困難，但仍都能克服完成。

獲得建築類特優的「1895乙未保台紀念公園暨地下停車場新建工程」，整合既有義民公園、復興親子公園與石門大圳過嶺支渠腹地，以造景傳達1895台灣乙未戰爭的歷史價值，設計師也透過遊戲場、竹林造景，以遊戲的方式重現過去義民保台戰役的精神，並因應地方需求，設置地下停車場解決停車問題。

委員在評審過程給予高度肯定表示「為了移1棵樹，你們出動400噸的吊車，這份精神讓我敬佩」、「今天看到的不是一個傳統意義上的建築工程，而是一個高度整合的市政建設」。

榮獲土木類特優的「三光跨河大橋興建工程」，基地位於復興區後山三光里，地處偏遠，過去僅以桃113線聯外，颱風期間中斷頻繁，族人只能利用溪底便道及百年彌榮人行吊橋通行，為保障部落交通便利，市府自2016年起決定籌建。

其橋體在單跨不落墩設計下，兩岸引道皆平順銜接無大挖大填，並因應地區偏遠設置遠端監控系統，橋面設計充份展現當地部落文化，融入泰雅技藝，以竹籐編意象造型拱橋，除提升交通便利性、增加在地觀光與產業發展潛力，也造就地區景觀亮點。