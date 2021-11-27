何欣純在中生代中十分亮眼，外型陽光臉上總帶著微笑，問政專業形象佳，本屆立委選戰得票數拿下全國最高票。（立委何欣純服務處提供）

民進黨誰來挑戰現任台中市長盧秀燕？立法院副院長蔡其昌、立委何欣純都被點名。勇奪本屆立委選戰全國第一高票的何欣純，曾擔任3屆議員及3屆立委，和盧秀燕同樣擁有「不敗女神」紀錄，地方力拱她出征與市長盧秀燕展開「女力對決」，「純燕之爭」可削弱盧所包裝的「媽媽市長」形象優勢。

2022年地方選戰逼近，台中市長爭霸戰被視為藍綠競逐的關鍵指標，歷年選舉那一黨拿下台中市選舉多為贏家。近期台中市治安事件頻傳，不但綠營市議員在議會狠酸，台中綠委紛紛發難點名要盧秀燕負全責，「棒球隊」治安事件恐成為盧秀燕連任保衛戰破口？中市警察局火速偵破滅火。

民進黨未展開全力反攻，主要是綠營市長候選人尚未明朗，是由蔡其昌出戰？或由戰力十足、爆發力強勁的綠委何欣純掛帥？1張「唯一支持何欣純參選市長」的圖卡在地方流傳，力挺何欣純選市長，並讚揚「阿純」有女性優勢、最接地氣，足以和盧秀燕直球對決。

何欣純出身大里草湖地區，母親是前台中縣議員，她曾擔任台中縣市3屆議員，中生代中十分亮眼，外型陽光清秀，臉上總帶著微笑，問政專業形象佳，加上勤於經營地方，本屆選戰期間雖遭對手猛攻，仍穩紮穩打得票數拿下全國最高票，得票率高達63.3％。

基層支持者勸進參選台中市長，何欣純認為，自己是黨員也是台中市民責無旁貸，中二選區目前由林靜儀參加補選，外界認為若是女性市長候選人，有雙重溫柔力量加成；女性有女性的特質，溫柔堅定的力量能帶領台中、台灣向前行。

何欣純說，基層都希望儘速決定市長人選以利選戰節奏，包括12／18日四大公投、中二選區立委補選等，若市長人選能夠確定就能當「母雞」，帶動台中市選戰發揮整體組織戰力，贏得明年台中市長選戰外，並衝高綠營市議員席次進而拿下市議會正副議長寶座，讓綠營在台中市完全執政。