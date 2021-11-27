屏東「六堆300」慶典系列活動如火如荼進行中，千人踩街27日盛大登場。（謝佳潾攝）

屏東「六堆300」慶典系列活動如火如荼進行中，千人踩街27日盛大登場。（謝佳潾攝）

屏東「六堆300」慶典系列活動如火如荼進行中，千人踩街27日盛大登場。（謝佳潾攝）

屏東「六堆300」慶典系列活動如火如荼進行中，千人踩街27日盛大登場。（謝佳潾攝）

屏東「六堆300」慶典系列活動如火如荼進行中，千人踩街27日盛大登場。（謝佳潾攝）

屏東「六堆300」慶典系列活動如火如荼進行中，千人踩街27日盛大登場，除感念義勇先民、傳達族群共榮共好的精神外，也透過踩街遊行呈現六堆蘊含的歷史記憶與生命經驗，同時讓世界看見多元族群特色的屏東、體驗客庄風情。

縣長潘孟安指出，六堆300年遊行踩街活動特色，是將屏東六堆的8個客家鄉與不同族群，如原住民、新住民、宗教團體做文化的結合，也象徵從六堆開基300年以來，定居在這片土地人民群體之間的互動，並將族群的文化透過不同的方式展現與傳承。

潘孟安說，六堆300慶典in屏東，在熱鬧的傳統民俗文化及節慶大戲中，除以文化藝術表達對天地的感恩與敬畏外，也盼讓世界看見多元族群特色的屏東，體驗客庄風情。

活動經開場團隊、即具有代表客家的六堆客家文化園區大師兄家族、瓦磘社區客家獅隊及哈旗鼓文化藝術團演出後，接著由戰旗隊、竹竿炮、賽格威等粉墨登場，充滿客家風味的一系列演出揭開踩街的序幕。

屏縣府指出，踩街方式主要是以客家意象為主軸，並將團隊分為6個梯次進行遊行，在屏東市區展現不同文化族群的融合，展現客家之美，而參加踩街團隊有六堆的客家鄉藝文團體、宗教、原住民、新住民、客家獅等，沿途與民眾互動，並致贈精美小禮物。

「好熱鬧！」踩街隊伍一個接一個經過，吳姓民眾看得目不轉睛，他說，自己不是客家人，對客家文化不是很熟，所以特地跑來看，感覺非常精彩。