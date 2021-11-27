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臉書近期流傳一部影片，畫面中一名熊貓外送員為了規避被民眾檢舉，便以口罩遮住車牌，而在停等紅燈之際，後方一名正義的男騎士直接下車拉起口罩，讓車牌現出原形，短短的影片曝光，引起網友熱烈討論。

臉書粉絲專頁「翻轉大高屏交通違規」分享一段行車紀錄器，透過影片可見，地點位於高雄市三民區裕誠路與明吉路口，當時有眾多機車停等紅燈，其中一輛熊貓外送員的機車車牌明顯被口罩遮避，疑似是防止被民眾檢舉的自保策略。

沒想到，下個畫面中，一位男騎士走下機車腰一彎，伸出左手把車牌上的口罩向上拉，卡在車登上，車牌瞬間一覽無遺，短短的幾秒舉動全被後方行車紀錄器拍下，而該位熊貓外送員則渾然不知。

影片曝光後，截至發稿時間已有1.4萬位網友觀看，不少網友留言回應，「害人家多收了很多違規單」、「感謝影片主為民除害」、「特地下車幫車牌透氣一下，是位好人」、「真是調皮呢」、「愛違規還遮車牌真的很扯」、「口罩被拖還沒發現真遲鈍」。

對此，高雄市警察局三民二分局指出，以口罩遮蔽車牌有違規的嫌疑，歡迎拍影片的民眾具名提供給警方，警方審查後，若認有違發將舉單告發。