桃園排球三級培訓銜接在高中端出現斷層，建國、福豐、八德國中有眾多優秀排球小將，但無奈高中端並無體育專班，讓人才外流外縣市。教育局坦言，雖有評估多間市立高中，但礙於體育項目飽和、找無場地，因此遲遲未能找到高中能銜接。

大溪高中原有收男子排球隊，但因位置較偏僻，加上球員人數不足，無法湊齊6人成隊比賽，於2019年提出停止招收，2020年正式停招。教育局指出，八德國中排球隊發展良好，加上八德到大溪的距離算近，因此挑選大溪高中作為高中端的銜接，無奈最後球員數不足而停招。

「桃園在排球方面三級銜接一直有問題，好選手外流相當可惜！」，葉姓排球教練指出，三級銜接不成將無法申請基層訓練站的補助，最重要的是選手外流，全國運動會時就會出現，外縣市代表選手是桃園人的狀況，即便大學端部分中原大學的球隊辦得不錯，但始終缺一塊高中的拼圖。

教育局盤點，已評估、協調過的高中有9所，永豐高中體育班因有射箭、擊劍、劍道、桌球、田徑及跆拳道6個項目已經飽和，加上運動場空間不足無法設置；南崁高中、壽山高中皆因體育項目已飽和不適合再增加排球項目；大園高中體育班雖項目未飽和，但空間不足，校方提議若能在空地增設體育綜合大樓可協助銜接，無奈經費需求龐大。

另外，教育局也詢問武陵高中、陽明高中、內壢高中，皆因場地不足且仍待與校內團隊溝通，目前還在努力中。振聲高中雖是私校，但校方相當有意願，只是國中端學校的學生意願不高。

葉姓排球教練點出，桃園若決心要做好高中端的三級銜接，擇定的學校必須要建置宿舍，一來學生不需花太多時間通勤，二來才能與外縣市競爭，而成立的第1屆相當重要，身為家長都不想讓自己孩子當第1批白老鼠，需有明確規畫、球隊經營計畫、展望等，家長才會放心將孩子交給學校，相信若桃園有心要設置，在地球員都會願意支持自己的家鄉。