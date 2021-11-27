台中潭子國民暨兒童運動中心正式啟用，市長盧秀燕與跆拳道學員開心合影。（王文吉攝）

台中潭子國民暨兒童運動中心正式啟用，市長盧秀燕與跆拳道學員開心合影。（王文吉攝）

潭子國民暨兒童運動中心正式啟用，台中市長盧秀燕鼓勵全民運動、全民健身。（王文吉攝）

斥資近5億元打造的台中潭子國民暨兒童運動中心27日正式揭幕，可提供潭雅神27萬人口使用。市長盧秀燕出席啟用儀式時表示，這是台中市第6座啟用的運動中心，除有室內溫水游泳池、綜合球場、桌球區、飛輪教室，還有受歡迎的兒童體育學院，歡迎市民朋友多加利用。

潭子國民暨兒童運動中心開幕典禮邀請中港高中表演跆拳道揭開序幕，現場熱鬧滾滾，包括體育署副署長洪志昌、立委楊瓊瓔、市議員徐瑄灃、羅永珍、賴朝國、蕭隆澤、運動局長李昱叡、建設局長陳大田等共襄盛舉。

盧秀燕致詞時表示，潭子國民暨兒童運動中心經歷2任總統、3任市長，終於啟用，她心中充滿感謝，包括教育部體育署2億500萬元及交通部公路總局7466萬元，市府自籌預算2億多元，以及立委楊瓊瓔、在地市議員全力支持與爭取，總經費約5億元，一路走來非常辛苦。

盧秀燕指出，國民運動中心坐落潭子運動公園，連結鄰近戶外網球場、籃球場、游泳池等，室內場館可提供市民及兒童運動，落成啟用後由優質營運團隊進駐。市府持續打造酷城市，推廣各項酷運動，希望鼓勵全民運動、全民健身，培育運動好手為台中、為國爭光。

盧秀燕也提到，國民運動中心從前總統馬英九、總統蔡英文開始推動，全國計劃32座，感謝立委楊瓊瓔爭取潭子國民運動中心。潭子區約10萬人口，結合鄰近潭雅神共達27萬人，她擔任立委爭取北區、北屯區國民運動中心，連線起來共3座，提供70多萬市民優質運動環境。

運動局長李昱叡表示，潭子國民暨兒童運動中心為地下2層、地上4層建築，占地1.29公頃。館內設有室內溫水游泳池、綜合球場、桌球區、有氧教室及飛輪教室等設施，並首創納入「兒童體育學院」，周邊連結洲際棒球場、潭雅神綠園道與潭子壘球場等指標性場域。