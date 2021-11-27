第58屆金馬獎頒獎典禮27日晚間盛大舉行，鬼后李心潔用行動力挺金馬，儘管疫情當，仍特地提前來台接受隔離。李心潔今晚一襲超低胸綠色禮服現身星光大道，不少人發現她撞衫娘娘孫儷被批大翻車的禮服，胸前設計讓衣服看似隨時快滑落，也令網友感嘆可惜了李心潔好身材。

有「鬼后」稱號的馬來西亞女星李心潔今（27日）晚穿了一套綠色禮服現身金馬紅毯，超低胸設計讓氣質出眾的她格外性感，但禮服隨時要滑落的樣子，也令人看了臉紅又緊張；有網友還發現李心潔身上的禮服大陸頂流女星孫儷曾穿過，但當時被批「大翻車」，而今晚李心潔以氣質完美駕馭，一站出來就氣勢十足。

李心潔一襲低胸綠色禮服走紅毯，驚豔全場。(圖/ 取自中時資料庫，陳俊吉攝)

金馬58今晚在國父紀念館舉行，有別於前兩屆沒有典禮主持人，本屆由曾獲得金馬獎最佳男配角獎的鮮肉男星林柏宏獨挑大梁，星光大道則是由楊千霈和徐鈞浩主持；而長達6年沒有公開演出的張清芳，也將重現舞台魅力，演唱由李宗盛作曲的〈最愛〉。

有網友發現李心潔的禮服和孫儷大翻車是同一件，可惜沒有露更多，但也讚賞她的氣質完美駕馭這套禮服。(圖/ 摘自小紅書)

在10月5日金馬58入圍名單公布後，今年影帝影后之爭相當激烈有看頭，張震和邱澤都是大熱門，賈靜雯、王淨和林嘉欣近年在影視表現也都有亮眼成績；另外在9月14日猝逝的龍劭華時隔22年入圍最佳男配角，女兒陳璇是否能替父親把獎拿回家，也相當受矚目。