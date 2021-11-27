世界衛生組織（WHO）會員國下週將召開特別衛生大會（WHA）會議，討論是否制訂一項防範和應對疫情大流行條約，但因COVID-19新變異株Omicron影響，會議是否受影響尚待觀察。

世界衛生組織昨天對首先在非洲南部發現的COVID-19變異病毒命名為Omicron並列為高關注的病毒後，歐洲多國隨即對南非等多國發出旅行禁令，在官員無法前往日內瓦下，對下週原訂在日內瓦舉行的WHA特別會議以及世貿組織（WTO）部長會議產生影響，世貿組織昨晚已宣布部長會議延期。

目前WHA特別會議是否也同樣受影響尚待觀察，不過由於過去2年WHA大會即因疫情影響採取視訊舉行，因此WHO應有更多因應經驗。

根據WHO公布，WHA特別會議自11月29日至12月1日舉行，會議只有一個議程，專注討論審議制訂防範和應對疫情大流行條約、協定或其他國際文書。

這項大流行條約是今年3月由歐盟發起並與世衛合作的倡議，當時歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球大流行不只是健康議題，帶給全球一個殘酷的教訓是沒有一個國家以及一個大陸能獨自戰勝疫情，下一次的疫情大流行不是「如果」的問題，而是「何時」的問題，必須做好準備，沒有時間浪費。

米歇爾強調疫情曝露國際社會在處理重大疫情議題的弱點，而推動成立一個關於疫情大流行全球條約將增強疫情透明度、問責制及國際的共同責任，呼籲國際領導人「此時留下一個令人驕傲的遺產」。

這項條約倡議擬強化對處理疫情透明度、問責制及國際協調合作等責任，隨後得到包括德國、法國、英國、韓國和南非等25國國家領袖支持，隨後在今年5月WHA大會上通過將召開WHA特別會議審議。

但在會員國尚未審議前，世衛祕書長譚德塞已經多次對外表達強力支持制定新條約，他強調條約將改善資訊共享、增進信任和加強問責，為全球衛生安全機制奠定堅實基礎，而德國9月也公布提名譚德塞競選下一任祕書長。

此外世衛防範和應對突發衛生事件工作組也在WHA特別會議前提出報告，力挺制定新條約將是提高國際政治承諾、加強世衛領導作用、解決公平獲得疫苗及治療工具等問題。

不過有一些國家對制定大流行條約持質疑立場，因為制定全球條約曠日費時，再加上現行WHO已有「國際衛生條例」處理監視疫情等議題，不認同再新設另一套機制。

近日日內瓦公衛界就傳出美國對簽訂具有法律約束力的條約持保留態度，一些國家也決定跟進美國立場，這對歐盟致力發展全球多邊組織的領導地位產生挑戰，也使得這項條約倡議是否發展成另一個國際公衛角力議題受矚。