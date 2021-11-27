國民黨台中市第二選區立委參選人顏寬恒26日指控綠營對手林靜儀、市議員陳世凱，懸掛不實資料宣傳看板，企圖影響公投結果並向中檢告發。宅神朱學恒認為，只要看到任何政治人物，敢把萊豬講成美豬的，就應予以告發，他更指出，總統蔡英文臉書貼文中提到反美豬，雖然不能告蔡英文，但可以對總統府的小編提告，「我要看到全台灣血流成河，該告的都告，通通法律戰」。

看到顏寬恒靠發林靜儀和陳世凱違反公投法後，朱學恒26日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，這個東西是要在全國告發的，你有看到任何一個候選人、任何一個在地立委，敢把萊豬講成美豬的，就違反《公投法》。

針對蔡英文25日臉書貼文內容中的「12月18日的停建三接公投案，請大家投下不同意」，朱學直直言，蔡英文的小編敢把遷建三接寫成停建三接，雖然我們 不能告蔡英文，因為只能有叛國通敵這種最才能動到現任總統，但是可以告小編，文章一定是小編貼的。全國開告，這個案子會成，因為這是意圖透過詐術、暴力等不當行為，試圖影響公投結果。

朱學恒指出，民進黨真夠種，他們各地的政治人物竟然跟總統一起騙大家說，反萊豬這是反美豬，卻沒人拿他們有辦法。朱學恒還引用《刑事訴訟法》第240條，「任何人見到犯罪行為，都有告發之義務」，呼籲全台所有反對民進黨汙名化、扭曲公投題目的人，只要看到一個看板寫反美豬公投，就去告發，檢察官有依法調查之義務。

朱學恒認為，總統府小編敢這樣扭曲事實，貼反美豬公投，貼一次國民黨應該告一次 。「我告不了蔡英文，可以告小編、告總統府新聞處、秘書處」，這一定不是蔡英文寫的，是底下的人犯的，「我就告犯罪者，面對現在的民進黨不要客氣」。朱學恒更說，「我要看到全台灣血流成河，該告的都，通通法律戰」，而公投過不過，和違反《公投法》是兩回事。