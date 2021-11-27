臉書+IG擁有近10萬粉絲的攝影師蔡傑曦今天(27日)發長文道歉，坦言行為相當幼稚不恰當，傷害了暨南大學師生與信任自己的粉絲與朋友。(圖／蔡傑曦臉書)

在網路上頗具名氣，擁有近10萬粉絲的攝影師蔡傑曦本周三受邀至暨南國際大學演講，事後卻把校方致贈的感謝狀丟進垃圾桶，引爆暨南學生怒火，蔡傑曦今(27日)二度道歉，表示演講前即告知不需要感謝狀，但坦言應事先溝通，而非用如此幼稚方式傷害學校。

蔡傑曦受邀到暨大演講「還想浪費一次的紀念品」，卻在演講後不僅將暨大的感謝狀與紀念品丟到垃圾桶，還全程錄影上傳到IG限時動態，暨大學生看到後私訊詢問未獲回應，憤而將影片分享到社群平台，引發軒然大波。

蔡傑曦昨(26日)簡短道歉後，今天則是正式PO長文「我是傑曦，對不起犯了非常嚴重的錯誤」道歉。他坦言自己的確將校方致贈的感謝狀與紀念品丟到垃圾桶還錄影，身身上害到學校師生，解釋自己當初其實只是開玩笑要傳給朋友，表達收到感謝狀與呼應演講主題「用不上的紀念品」，強調自己曾在演講前告知不須提供感謝狀，但也認為自己應該先跟校方多溝通，而非採取如此幼稚的方式，結果傷害到全校師生。

蔡傑曦表示，發現誤傳後就立刻刪除影片，但坦言這本來就是個不該開的玩笑，不論什麼原因都無法解釋這個不尊重的行為。第一時間收到詢問時，相當慌張，因此下意識想逃避，並未做出回應，直到Dcard上發酵後，急著給大家交代，才發了一篇草率的道歉文。經過一天深刻反省後，對自己相當失望，也會更珍惜每一份信任，也再次對學校師生致歉，對不起信任自己的朋友與粉絲，辜負了大家的善意。