針對近日網路上散播天然氣儲槽爆炸的謠言，中油表示，國際上與第三座液化天然氣接收站相同設計的儲槽，從來沒有發生過爆炸事故，且三接儲槽設計不但符合國際標準，且風險評估結果，亦安全無虞，這種網路謠言非但無憑無據，且張冠李戴，用心相當險惡，徒然製造不必要的恐慌，實應公開譴責。

中油指出，第三座液化天然氣接收站在可行性評估及工程執行時，分別進行過兩次風險評估。在可行性評估階段，曾委託工研院依據國際標準，使用挪威DNV公司所發展PHAST軟體進行風險模擬。

在工程執行階段，又委託核能研究所依據國際標準，使用挪威DNV公司之SAFETI風險分析軟體(含PHAST模組)，並遵從勞動部頒佈之「危險性機械及設備安全檢查規則」，完成風險評估報告，並於109年04月24日取得勞動部職業安全衛生署許可函。

綜上評估結果，LNG儲槽操作安全無虞。此外，由「LNG儲槽興建風險評估報告」結果可知，即使考量所有嚴重情境，整廠風險仍低於英國安全衛生署要求的風險標準。

對於近來網路圖卡卻以過去貝魯特及亞塞拜然發生過爆炸事件，指涉是天然氣儲槽爆炸，中油強調，上述二爆炸事件與天然氣儲槽完全無關，這種混淆視聽、刻意誤導民眾之做法，實不足取。

其中，貝魯特爆炸事件是硝酸銨爆炸，跟天然氣完全沒關係；至於亞塞拜然的事件，亞塞拜然國家石油公司早已表示爆炸地點距離油田有10至12公里遠，與該公司無關，許多外電更推測可能是一座裏海海下的泥火山噴發。